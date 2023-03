Marry Poppins bekommt jetzt Konkurrenz! Zumindest, wenns um den Stauraum ihrer Tasche geht. Der Taschen-Trend für 2023 kommt nämlich ganz groß raus und eröffnet damit ganz neue Möglichkeiten. Denn vom Laptop, über Windeln bis zu den High Heels lässt sich da so einiges aus der Tasche zaubern. Hier sind die drei großen XL-Bag-Trends zum Nachshoppen.

Ciao Microbags – unsere Taschenlieblinge wollen jetzt ganz groß raus

Der XL-Taschen Trend folgt unserem Drang nach Freiheit und Abenteuer

Hurra, der Frühling ist da! Somit ist auch unser Drang nach Abenteuer erwacht. Und damit wir für sämtliche Spontanitäten gerüstet sind, schicken uns Designer wie Louis Vuitton, Chloé, Loewe oder Bally mit Riesentaschen auf die Straße. Hier sind die coolsten Trend-Modelle, die nur darauf warten, endlich ausgeführt zu werden.

1. Freizeit-Taschen

Instant Urlaubsfeeling gefällig? Taschen aus lässigem Leinen, im Batikstil oder aus Naturmaterialien wie Bast sind Gute-Laune-Bringer schlechthin. Passé ist das Picknickkorb-Flair. Der Designer Altuzarra passte seine Big Bag den Kleidern seiner Models an und schickte diese im All-Over Look über den Runway. Die Naturwunder zeigen sich im lässigen Schnitt und sind von der City bis zum Beach geeignet. Die Bags in der XXL Ausgabe kombinieren wir zu frischen Allwetterkleidern und luftigen Sandalen.

Altuzarra / Spotlight

2. Big im Business

Vorbei ist es mit Understatement. Wir machen jetzt auch im Job auf große Nummer. Darin haben wir neben Laptop, Lippenstift und Handy noch Pyjama und Zahnbürste. Schließlich weiß man nie, wo die Nacht endet. Zu diesem XL-Taschentrend geben wir uns herrlich italienisch, mit Short-Anzügen aus Leinen und Slippern.

Bally / Spotlight

3. Clutch-Bag

Der Trend reicht von Kuverttaschen bis zu knautschigen Pouch Bags. Die typischen Abendbegleiter, die das Nötigste beherbergen, zeigen, sich 2023 aber in einem anderen Look. Nämlich in XXL. Und selbst wenn die Bags Gurte oder Schlaufen haben, die das Tragen über der Schulter ermöglichen – damit die Taschen möglichst cool und lässig wirken, klemmen wir sie unter den Arm.