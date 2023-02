Slingbacks sind DER Frühlingstrend in Sachen Schuhen! Egal ob als flache Ballerina-Variante oder mit Absatz – die Riemchen-Schuhe aus den 50ern erobern gerade sämtliche Laufstege und Fashion-Kanäle. Und wir feiern’s! Denn die stylischen Schuhe sind unglaublich vielseitig und lassen sich zu den verschiedensten Styles kombinieren.

Wir zeigen euch vier Outfits, zu denen ihr Slingbacks tragen könnt.

1. Klassisch

Der klassische Look geht einfach immer: Schlichte Slingbacks mit kleinem Blockabsatz zu schwarzer Anzughose und Oversized-Bluse sind der perfekte Business-Look. Kombiniert mit einer eleganten Handtasche, goldenen Hoops und stylischem Haarreifen lässt sich das Office-Outfit schnell zum After-Work-Look umstylen!

2. Slingbacks mit Jeans

Auch lässig gestylt machen Slingbacks ordentlich was her! Zum Beispiel hier in Kombi mit weit geschnittenen Jeans. Diese flachen Riemchen-Schuhe haben es uns absolut angetan. Wir stylen sie mit gestreiftem Shirt, lässigem Blazer und sorgen mit rotem Lippenstift für den extra Hingucker. Paris-Vibes lassen grüßen!

3. Slingbacks mit Rock

Nicht nur zu Hosen, sondern auch zu Röcken und Kleidern kann man Slingbacks stylisch tragen. Dieses Outfit hier bringt uns schon ordentlich in Frühlingsstimmung: Zum schwarzen Midi- oder Maxi-Rock tragen wir schlichte, beige Schuhe. Mit einem weißen gemütlichen Top, Jeans-Jacke und Korbtasche lockern wir den Look auf und zaubern damit das perfekte Outfit für einen gemütlichen Shopping-Bummel mit der BFF.

4. Slingbacks mit Lederhose

Sie ist DAS Trend-Piece schlechthin und zurzeit aus kaum einem Instagram-Feed mehr wegzudenken: Die weite Lederhose. Und auch die kann man natürlich perfekt mit dem Schuhtrend des Jahres stylen. Für einen lässigen Party-Look setzen wir auf die Slingback-Variante mit Absatz – am besten in einer bunten Farbe. Die greifen wir dann auch gleich beim Cardigan, der über ein schlichtes Top geworfen wird, wieder auf. Accessoires ruhig schlicht halten, so wirkt das Outfit casual, aber trotzdem elegant – lieben wir!