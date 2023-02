Zuerst das Buch lesen oder den Film sehen? Das ist wohl eine der Fragen, die schon so manchen Freundeskreis gespalten hat. Doch egal, zu welchem Team man gehört: 2023 müssen einige Bücher, als auch Filme und Serien auf unsere To Do Liste. Denn in den kommenden Monaten gibt es zahlreiche Buchverfilmungen mit Hype-Faktor.

Diese sieben Bücher solltet ihr definitiv in euren Warenkorb packen!

Buchverfilmungen 2023: Ein aufregendes Jahr für Leseratten

2022 gab es mit „Heartstopper“ und „Bullet Train“ schon einige Buchverfilmungen, die für riesige Kino- und Streaming-Hypes sorgten. Und 2023 wird das wohl weitergehen. Denn auch in den kommenden Monaten folgen einige Filme und Serien, die wir auch als Buch lesen können.

1. Die Aussprache von Miriam Toews

Wir starten die Liste gleich mit etwas schwerer Kost. Denn der Roman von Miriam Toews ist wirklich nichts für jene, die nach seichten Geschichten suchen. In „Die Aussprache“ geht es um eine Gruppe von Frauen, die in einer abgeschiedenen Kommune leben und dort regelmäßig von den Männern misshandelt werden. Bis es zu einem Knackpunkt kommt, an dem die Frauen selbst entscheiden können: Können sie den Missbrauch vergeben, wollen sie sich an den Männern rächen oder doch die Kommune verlassen?

Der gleichnamige Film glänzt mit einer Starbesetzung (unter anderem mit Rooney Mara und Claire Foy) und wurde für zwei Oscars nominiert, darunter auch als Bester Film. Im Kino ist „Die Aussprache“ ab 9. Februar zu sehen.

2. Das Haus am Ende der Welt von Paul Trembley

Auf die „TBR“ (To Be Read)-Liste aller Mystery-Fans muss definitiv der Roman „Das Haus am Ende der Welt“ von Paul Trembley. Denn hier geht es um ein Paar, das eigentlich nur mit der gemeinsamen Adoptivtochter Urlaub machen wollte. Doch in der vermeintlichen Idylle warten bewaffnete Fremde, die die Familie gefangen nehmen und den Urlaub ohne Internet, Smartphone und Alltagsstress zum absoluten Horror machen.

Das Buch wurde von Mystery-Meister M. Night Shyamalan adaptiert und erscheint ab 9. Februar unter dem Titel „Knock at the Cabin“ in den heimischen Kinos. In den Hauptrollen sind unter anderem Jonathan Groff und Dave Bautista zu sehen.

3. Perfect Addiction von Claudia Tan

Auch für Fans von Romantik gibt es in diesem Jahr ordentlich (Lese-)Stoff. In „Perfect Addiction“ wird nämlich die Geschichte von Sienna erzählt, die ihren Freund im Bett mit ihrer Schwester erwischt. Ein schwerer Schlag, den die junge Frau erst einmal verdauen muss. Doch Sienna ist sicher: es gibt einen Weg, wie sie sich rächen kann. Und dieser Racheplan hat jede Menge mit dem (ziemlich gutaussehenden) Rivalen ihres Ex-Freundes zu tun, der sie künftig trainieren soll. Ob das gut gehen kann, sieht man ab 16. Februar im Kino!

4. Daisy Jones And the Six von Taylor Jenkins Reid

Wer in den vergangenen Jahren in der #booktok-Ecke von TikTok unterwegs war, ist an diesem Buch wirklich nicht vorübergekommen. Denn „Daisy Jones and the Six“ erlebte durch die Social Media Plattform einen enormen Hype. Der Roman erzählt die Geschichte einer fiktiven Band, bei der auch hinter den Kulissen die Funken sprühen. Der Erfolgsroman wurde von Prime Video zu einer Serie umgewandelt, die ab 3. März verfügbar ist.

5. SMS für dich von Sofia Cramer

Könnt ihr euch noch an die Rom-Com „SMS für dich“ mit Caroline Herfurth erinnern? Der Film handelte von einer Kinderbuchillustratorin, die ihrem Verlobten zwei Jahre nach seinem Tod eine SMS schreibt – ohne zu wissen, dass diese Nummer mittlerweile jemand anderem gehört. Der Film basiert ursprünglich auf einem Roman von Sofia Cramer – und erhält 2023 ein Hollywood-Update. In der neuen Verfilmung wird Priyanka Chopra in der Hauptrolle zu sehen sein; Celine Dion wird ebenfalls mitspielen.

In den USA soll der Film ab 12. Mai veröffentlicht werden, hierzulande gibt es noch kein offizielles Startdatum.

6. Dune: Part 2 von Frank Herbert

Das Abenteuer auf dem Wüstenplaneten Arrakis geht weiter und nachdem Paul (im Film gespielt von Timothée Chalamet) im ersten Teil einige Rückschläge erleben musste, will er jetzt seine Rachemission starten und gegen all die Verschwörer seiner Familie vorgehen. Wer sich in das Abenteuer hineinlesen will, bevor der Film am 3. November in die Kinos kommt, sollte aber unbedingt den ersten Teil der Fantasy-Reihe auch lesen. Denn der erste Film deckte bewusst (noch) nicht alles aus dem ersten Buch ab!

7. Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange von Suzanne Collins

Zu guter Letzt gibt es auch noch eine Vorgeschichte, die uns das Jahresende versüßen wird. Denn nach dem Hype von „Die Tribute von Panem“ erzählt „Das Lied von Vogel und Schlange“ die Vorgeschichte zu den tödlichen Spielen. In dem Roman geht es nämlich um die Jugend des späteren Präsidenten Coriolanus Snow. Er war Mentor bei den zehnten Hungerspielen und tat alles, was er konnte, um seinen Schützling durch die Spiele zu bekommen. Nicht nur, weil das auch sein eigenes Image aufbesserte.

Die Verfilmung der Vorgeschichte soll voraussichtlich am 17. November in die Kinos kommen; in den Hauptrollen sind Tom Blyth und Rachel Zegler zu sehen.