Die ehemalige “Bachelor”-Gewinnerin und “Sommerhaus der Stars”-Kandidatin Jennifer Lange ist wieder liiert – und das zeigt sie jetzt auch der ganzen Welt. Auf Instagram macht die 27-Jährige ihrem Freund Darius Zander jetzt eine süße Liebeserklärung.

Lange Zeit hatten Fans auf ein Liebescomeback zwischen Jenny Lange und dem “Bachelor” Andrej Mangold gehofft, doch das dürfte nun wohl endgültig vom Tisch sein.

Jennifer Lange präsentiert ihre neue Liebe auf Instagram

Es ist offiziell: Jennifer Lange ist wieder weg vom Single-Markt. Die einstige “Bachelor”-Gewinnerin bestätigt jetzt auf Instagram ihre Beziehung mit dem Musiker und ehemaligen “The Voice”-Kandidaten Darius Zander. Die 27-Jährige teilt dazu süße Urlaubsfotos der beiden und scheibt: “Was soll ich sagen… ein Leuchten in den Augen sagt mehr als tausend Worte… ich bin einfach glücklich.”

Darius Zander “fehlen die Worte”

In den Kommentaren beglückwünschen Jennifers Fans mit Herz- und Klatsch-Emojis die Liebes-News. Und was sagt Darius zu diesen herzigen Worten? Unter ihrem Post kommentiert er: “Oh Baby ich hab’s gerade entdeckt und bin gerührt ohne Ende. Was soll ich sagen!? Danke, dass du in mein Leben getreten bist…es warten so, so viele Abenteurer auf uns.” Außerdem teilt der Sänger das gemeinsame Foto von Jennifers Seite in seiner Instastory und ergänzt noch, dass ihm selten “die Worten fehlen”, aber jetzt sei “gerade so ein Moment”.

Beziehung zu “Bachelor” Andrej Mangold zerbrach im vergangenen Jahr

Nach ihrer Teilnahme an “Der Bachelor”, war die Fitnesstrainerin mit dem Rosenkavalier Andrej Mangold liiert. Im November 2020 gaben die zwei dann ihre überraschende Trennung bekannt. Zuvor nahm das Paar noch an der RTL-Sendung “Das Sommerhaus der Stars” teil. Für ihr Auftreten in der Show mussten die zwei TV-Sternchen viel Kritik einstecken.