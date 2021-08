Darauf haben seine Fans lange gewartet: Zac Efron tanzt auf TikTok! Und niemand Geringeres als Jessica Alba hat ihn dazu überredet. Für einen Werbedreh stehen die zwei Hollywood-Stars gerade in Dubai vor der Kamera.

Zac Efron beweist auf TikTok, dass er seine Danceskills aus High School Musical offenbar nicht verlernt hat.

Zac Efron tanzt mit Jessica Alba in TikTok-Video

Endlich sieht man Zac Efron auf TikTok. Und wem haben wir das zu verdanken? Seiner Schauspielkollegin Jessica Alba. Die zwei Mega-Stars drehen gerade in Dubai einen Werbefilm. Offenbar dürfte ihnen da aber langweilig geworden sein, denn die 40-Jährige postet am Mittwoch ein Video von ihr und dem ehemaligen “High School Musical”-Star. In abgestimmten Outfits schwingen die zwei die Hüfte zu einem Remix des Songs “Don’t Rush” von Shayan.

Mit dem Video stellt der 33-Jährige nun klar, er hats noch drauf. Und auch Jessica Alba macht beim Tanzen eine gute Figur. Ganz zufrieden mit sich scheint die Schauspielerin aber nicht zu sein. Sie selbst sagt dazu, dass Zac den Tanz in nur zwei Minuten verstanden hat, während sie fast eine Stunde brauchte, um die Schritte zu lernen.

Trotzdem – die Fans lieben das tanzende Duo! Zac und Jessicas TikTok-Video wurde inzwischen über 11 Millionen Mal angesehen, was Jessica dazu veranlasste, die Fans zu fragen, ob sie mehr von dem Paar sehen möchten – nämlich in einem Crossover zwischen HSM und ihrem 2003er Tanzfilm Honey.

Dubai-Werbespot stellt James Bond in den Schatten

Die zwei Stars drehen gerade einen Werbespot der Superlative in Dubai. Die 60-sekündigen Kurz-Clips in der Anmutung einer Filmankündigung sind im Auftrag von Dubai Tourism entstanden und sollen das Urlaubsziel am Golf kreativ bewerben. Zac Efron postet vor Kurzem einen Teil des Spots auf Instagram und das Filmchen erinnert eher an einen James Bond Film als an Werbung. Denn Jessica Alba und Zac Efron zeigen sich ganz im Stil eines Spionagefilms. Schade, den Kinofilm würden wir uns nämlich gerne ansehen.