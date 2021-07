Jennifer Lopez und Ben Affleck knutschen, halten Händchen und strahlen übers ganze Gesicht. Nein wir schreiben nicht 2003, sondern 2021. Bennifer ist BACK! Und wir sind überglücklich. Aber warum ist das eigentlich so? Hier sind 5 gute Gründe dafür.

Wenn wir Bennifer sehen dann ist die Welt wieder in Ordnung.

5 Gründe für unsere Bennifer Liebe

Bennifer küssen sich bei einem Restaurantbesuch in Hollywood. J.Lo und Affleck beim kuschligen Spaziergang durch die Hamptons. La Lopez und Ben beim gemeinsamen Besuch der Disney World. Und immer ein absolutes “Happy Face” von J.Lo. Ganz klar Bennifer ist zurück und wir schweben mit ihnen auf Wolke Sieben! Aber warum ist das so? Wir haben uns ein paar Gedanken dazu gemacht.

1. Alles wird gut

Wir mögen noch so viele Frösche küssen – am Ende kommt ein Prinz. Oder am Ende verwandelt sich der Frosch sogar in einen Prinzen wie es bei Jenni und Ben der Fall war. Danke hier noch mal an die Ex (bei Bennifer Jennifer Garner) die hier ganze Arbeit geleistet hat.

2. Was ist schon Alter

Wenn wir uns die beiden so anschauen bekommen wir das Gefühl als wäre seit 2003 die Zeit stehen geblieben. Ganz klares Goal, dass wir mit über 50 auch mal so ausschauen wollen. Das J.Lo dabei Zero Alkohol trinkt und sich täglich im Fitness-Studio abstrampelt, wolle wir jetzt mal gekonnt ignorieren.

3. 2000er Nostalgie-Trend

Die 2000er Trend sind wieder da! Und mit ihr unsere Erinnerungen an die gute alte Zeit von damals. Schließlich war die Welt noch in Ordnung, als Jennifer und Ben zu den absoluten Dreamcouples gehörten. Was dann passierte hat keiner von uns so richtig verstanden. Fakt ist die zwei Lovebirds sind wieder auf derselben Wolke gelandet. Und passend zum Y2K-Trends runden Bennifer für uns die 2000er Nostalgie noch mal romantisch ab.

4. Zurück zum Ex ist manchmal doch keine so schlechte Idee

Alle warnen davor – Jen und Ben haben es getan. Ben hat es geschafft, sich seine Jenny from the block zurückzuholen und nicht nur das. Er hat es geschafft mit seinem Charme auch ihre Kids ins Ben-Fanteam zu holen. Bennifer sind für uns der beste Beweis, dass Liebe im zweiten Anlauf funktionieren kann.

5. Wir alle wünschen uns ein Bennifer Forever

Liebe, Trennung, Tränen und dann der große Stich, wenn du ihn nach all den Jahren wieder siehst. Wir schwelgen in Erinnerungen und schnell kommt die Frage auf: Warum haben wir uns eigentlich getrennt? Waren wir nicht alle schon mal Bennifer? Jen und Ben sind unser Couple Goal. Also bitte durchhalten ihr beiden. Ihr schafft das! Für euch und für uns!

Und jetzt alle gemeinsam: Bennifer forever!