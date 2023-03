Sängerin Billie Eilish ist wohl auf der Suche nach einem neuen Standbein. Denn in einer neuen Serie feiert sie ihr Schauspiel-Debüt – und zeigt, dass sie eine Vorliebe für Horror hat.

Der erste Teaser ist schon ziemlich unheimlich.

Billie Eilish bekommt erste Serienrolle

Die Musik alleine reicht Billie Eilish schon lange nicht mehr. Seit ihrem Aufstieg in den Pophimmel versuchte sie sich schon als Buchautorin, launchte eigenen Merchandise und sogar ein eigenes Parfüm. Doch jetzt zieht es sie offenbar auf die Leinwände dieser Welt. Denn die 21-Jährige feiert ihr Schauspiel-Debüt.

Billie ist in der Prime Video Horrorserie „Swarm“ zu sehen, wie sie jetzt auf ihrem Instagram-Kanal bekanntgibt. In der Serie geht es um den Superfan Dre (gespielt von Dominique Fishback), der von dem internationalen Popstar Na’Jah besessen ist. Sie verteidigt die Sängerin wo sie nur kann – und zwar mit teils tödlichen Folgen. Welche Rolle Billie in dieser unheimlichen Geschichte einnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Doch der kurze Teaser zeigt, dass sie mit Hauptfigur Dre in Kontakt ist – und ihr das Horrorgenre wirklich gut liegt.

Bruder und Mutter ebenfalls Schauspieler

Für ihr Schauspiel-Debüt hat sich Billie übrigens gleich eine Show ausgesucht, die zum nächsten großen Horror-Hype werden könnte. Schließlich ist das Mastermind hinter der Serie kein geringerer als Superstar Donald Glover, der schon für den Riesenhit „Atlanta“ verantwortlich war. Doch auch im Cast gibt es einige Stars; darunter etwa Chloe Bailey, deren Schwester Halle demnächst die Hauptrolle in „Arielle die Meerjungfrau“ spielen wird.

Übrigens: die Schauspielerei liegt schon in Billies Familie. Ihr Bruder Finneas spielte in der finalen Staffel von „Glee “ die Rolle des Alistair. Und auch ihre Mutter Maggie spielte bereits in einigen TV-Formaten mit, darunter „Bones“ und „Akte X“. Ob Billies Zukunft auch in der Schauspielerin liegt, werden wir schon bald erfahren. Denn „Swarm“ (im deutschen „Bienenschwarm) erscheint bereits heute (17. März 2023) auf Prime Video.