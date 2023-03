Yeliz Koc ist wieder glücklich vergeben. In der Show „Make Love, Fake Love“ fand sie ihre große Liebe. Ihr Auserwählter: der 26-jährige Influencer Jannik Kontalis! Er ist nicht nur der neue Mann an ihrer Seite, sondern übernimmt gleichzeitig auch die Vaterrolle für Yeliz‘ Töchterchen Snow. Nun wettert Jannik in einem neuem Podcast gegen den Vater der Kleinen, Jimi Blue Ochsenknecht.

Der Influencer nimmt dabei kein Blatt vor den Mund.

Yeliz Koc: Freund Jannik sieht sich als Vaterersatz für Snow

Yeliz Koc ist wieder happily in love! Die Reality-TV-Queen fand in dem TV-Format „Make Love, Fake Love“ ihre große Liebe. Im Finale entschied sie sich nach einem langen hin und her schließlich für den attraktiven Influencer Jannik Kontalis. Auch sieben Monate nach den Dreharbeiten sind die zwei immer noch überglücklich miteinander, wie beide in ihrer Instagram-Story bereits mehrmals betonten. Mittlerweile wohnen die Influencer sogar zusammen und Jannik behandelt die kleine Snow ganz so, als wäre sie sein eigenes Kind.

Für Jannik ist das selbstverständlich. Er habe die Kleine bereits jetzt mega ins Herz geschlossen. Für ihn unbegreiflich sei allerdings, dass Snows leiblicher Vater Jimi Blue Ochsenknecht, seine Tochter nun seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen hat. Bereits vor einigen Tagen schrieb er in einem Q&A auf Instagram dazu: „Ich habe absolut kein Verständnis dafür, dass man sein eigenes Kind so abstößt. Will ich nicht verstehen, kann ich nicht verstehen und werde ich auch nie verstehen.“ So und nun legt der Influencer noch nach.

Jannik spricht über Jimis Abwesenheit bei Snows Geburtstag

Im RTL Podcast „Aftershow – Make Love, Fake Love“ sprechen er und Yeliz über die vergangenen Monate und ihre bisherige gemeinsame Zeit. Dabei kommen sie auch auf Snows Geburtstag zu sprechen, den Jannik (und übrigens auch einige andere Kandidaten der Datingshow) miterleben durfte. Es gab eine große Party, doch beim Gedanken an Snowis Meilenstein kommen Jannik auch andere Erinnerungen: „Das Einzige, was halt traurig an dem Tag war, ist […], dass der Vater ja nicht mal gratuliert hat, kein Geschenk, kein gar nichts. Ist halt ein Totalschaden“, so der Influencer. „Du hast ja auch alles mitbekommen, wie sie laufen lernt, ihre ersten Worte“, stellt Yeliz fest. „Eigentlich genau das, was eigentlich jemand anderes auch mitkriegen sollte“, erwidert er.

Influencer teilt Video mit „Wilde Kerle“-Song

Jannik macht aber auch auf TikTok kein Geheimnis daraus, dass er kein großer Fan des Schauspielers ist. Auf der Plattform teilte er erst kürzlich ein Video, das viele User:innen als klare Provokation gegen Jimi Blue sehen. In dem Clip liegt Jannik auf der Couch und lacht in die Kamera. So weit, so unauffällig. ABER: der Sound, den er dazu verwendet hat, brachte die Fans ordentlich zum Schmunzeln: „Fußball ist das Elixier, wir lieben dieses Spiel und keiner zwingt die Wilden Kerle jemals in die Knie. Alles ist gut, so lange du wild bist“, ist im Hintergrund zu hören. Der Soundtrack der „Wilden Kerle“-Filme, in denen Jimi als Hauptrolle zu sehen war! Jannik schüttelt am Ende es Videos grinsend den Kopf.

Lustiger Scherz oder doch ein klarer Seitenhieb? Viele User:innen scheinen sich hier einig zu sein. So kommentiert ein Follower zum Beispiel unter dem Video: „Next Level shade – lieben wir, geil.“ Ein anderer Nutzer schreibt: „Hat er nicht gemacht!“. Wir sind jedenfalls schon gespannt, wie sich die ganze Story rund um Jannik, Yeliz und Jimi weiterentwickelt!

Falls ihr verpasst habt, wie Yeliz und Jannik sich kennengelernt haben: Alle Episoden von „Make Love, Fake Love“ sind auf RTL+ abrufbar.