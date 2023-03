Yeliz Koc hat in der TV-Show „Make Love, Fake Love“ nach ihrer großen Liebe und einem Vater für ihre Tochter Snow gesucht. Mit Erfolg! Seit Mitte der Woche ist bekannt, dass Yeliz schon seit Ende der Dreharbeiten im Sommer 2022 wieder glücklich vergeben ist. Der Auserwählte: Jannik Kontalis.

Und der 27-jährige Influencer sieht sich schon als Vater-Ersatz für die kleine Snow.

Yeliz Koc fand Liebe bei „Make Love, Fake Love“

Seit Mittwoch ist die Katze aus dem Sack. Yeliz Koc ist wieder vergeben, nachdem sie in dem TV-Format „Make Love, Fake Love“ nach ihrer großen Liebe und einem Vater für ihre Tochter Snow gesucht hat. Der Influencer Jannik Kontalis ist der neue Mann an ihrer Seite. Und die zwei können aktuell nicht glücklicher sein, wie beide in ihrer Instagram-Story bereits mehrmals betonten. „Die letzten 7 Monate waren unfassbar und es gibt noch so viel zu erzählen – von jetzt auf gleich hat sich alles verändert und ich liebe es.“, schrieb der neue Freund von Yeliz vor wenigen Tagen auf seinem Account. Und wie es dem 27-Jährigem in seiner neuen Rolle als Ersatz-Papa so ergeht? Das hat der Influencer nun verraten!

In seiner Story schreibt er: „Ich bin jetzt einfach Daddy. Und ich liebe es so sehr! Snow ist einfach meine kleine Prinzessin. Und ich sag euch ehrlich, mir ist es völlig egal, ob sie mein eigenes ist oder nicht“. In einem Q&A offenbart Jannik zudem, dass das erste Treffen mit Yeliz‘ Töchterchen „einer der schönsten Momente“ seines Lebens gewesen sei.

Jannik blüht als Papa-Ersatz für Snow auf

Vor wenigen Stunden teilte der 29-Jährige nun auch noch das erste gemeinsame Foto mit Snow. Zu sehen ist, wie er der Kleinen das allererste Mal ein Fläschchen gibt. Der Influencer scheint in seiner neuen Rolle tatsächlich richtig aufzublühen. Auch Yeliz ist total begeistert, wie super sich Jannik mit ihrer Tochter macht. „Ich glaube schon, dass ich den richtigen Partner gefunden habe. Also erst mal liebe ich es, wie Jannik mit meiner Tochter umgeht. Die zwei sind wirklich so verliebt ineinander“, schwärmte die einstige Bachelor-Kandidatin kürzlich im Interview mit RTL. Die Teilnahme an dem Format hat sich für die TV-Bekanntheit offenbar voll und ganz gelohnt. Dabei war der Weg bis zu ihrem Glück kein leichter.

Bild: @jannikkontalis / Instagram

Jannik ätzt gegen Vater von Snow

Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht ist der Vater von Snow. Er und Yeliz waren erst wenige Monate zusammen, bevor sie verkündeten, dass sie ein gemeinsames Kind erwarteten. Doch noch vor der Geburt ihrer Tochter ging die Liebe der beiden in die Brüche und es folgte eine öffentliche Schlammschlacht. Den Höhepunkt erreichte das Drama letztendlich vor Gericht. Laut Yeliz habe Jimi inzwischen gar keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter. Für Yeliz‘ neue Flamme ein echtes No-Go.

„Ich habe absolut kein Verständnis dafür, dass man sein eigenes Kind so abstößt. Will ich nicht verstehen, kann ich nicht verstehen und werde ich auch nie verstehen …“, so Jannik in seiner Story. Er betont zudem, dass er zu dem Thema noch so einiges zu sagen hat. Man darf also schon gespannt sein!

Das Finale und alle Episoden von „Make Love, Fake Love“ sind auf RTL+ abrufbar.