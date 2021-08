Es ist bestimmt schon vielen von euch passiert, dass man sich in eine Person verliebt hat, die die Gefühle einfach nicht erwidert. Das kann zum einen an mangelndem Interesse liegen oder einfach daran, dass der Schwarm bereits in einer Beziehung ist. Das ein oder andere Sternzeichen hat aber ein besonderes Händchen dafür, sich oft in vergebene Personen zu verlieben.

Da ist der Liebeskummer leider schon vorprogrammiert…

Fische

Wer im Sternzeichen Fisch ist, der verliebt sich sehr schnell. Denn Fische lieben es einfach, das Kribbeln im Bauch zu spüren und Hals über Kopf Gefühle für jemanden zu entwickeln. Blöd nur, wenn es sich dabei um bereits vergebene Personen handelt. Denn das passiert dem Sternzeichen leider sehr oft. Doch um sich einen noch größeren Liebeskummer zu ersparen und eine Beziehung auf keinen Fall zu zerstören, ziehen sich Fische dann lieber zurück und versuchen, ihre Wunden im Stillen heilen zu lassen.

Stier

Stiere können sehr oft zielstrebig und äußerst dickköpfig sein. Sie sind es gewohnt, das zu bekommen, was sie so unbedingt wollen. Doch bei einer Sache sind sie machtlos: Wenn die Personen, in die sie unsterblich verliebt sind, bereits eine Beziehung führen – mit jemand anderem. Denn selbst wenn sie all ihren Charme und ihre Verführungskünste auspacken, gelingt es den Sternzeichen nur selten, die vergebenen Personen auf ihre Seite zu ziehen. Und mal ehrlich: Homewrecker sind wirklich nirgendwo gern gesehen. Also besser mal einen Schritt zurück machen und sich anderweitig umsehen. Es gibt bestimmt noch mehr potenzielle Partner auf dieser Welt!

Schütze

Schützen sind die geborenen Romantiker. Leider macht ihnen ihr Sinn für leidenschaftliche Dates einen Strich durch die Rechnung, wenn die Personen, auf die sie es abgesehen haben, in einer glücklichen Beziehung sind. Deshalb verfällt dieses Sternzeichen auch genauso schnell in Liebeskummer, wie es sich verliebt. Und so kommt es auch, dass Schützen sich hin und wieder eine eigene Traumwelt kreieren, in der sie mit den für sie unerreichbaren Personen happy sind.