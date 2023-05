Haben Britney Spears und ihre Mutter Lynne sich nun endlich versöhnt? Jahrelang herrschte zwischen den beiden dicke Luft. Auch nach dem Ende ihrer Vormundschaft im Jahr 2021 wetterte die Sängerin weiter öffentlich gegen ihre Mutter. Doch nun besuchte Lynne ihre Tochter erstmals in ihrem Zuhause in Los Angeles. Dort soll es zu einem klärenden Gespräch gekommen sein.

Britney selbst postete dazu nun ein Statement auf ihrem Instagram-Account: „Meine süße Mama ist gestern nach drei Jahren vor meiner Tür aufgetaucht“.

Britney Spears hat sich mit ihrer Mutter versöhnt

Britney Spears steht mit ihrer Familie auf Kriegsfuß – das weiß nach dem Ende ihrer Vormundschaft im November 2021 die ganze Welt. Immer wieder beschuldigte die Sängerin ihre Familie, sich nur an ihrem Vermögen bereichert zu haben. Allen voran natürlich Vater Jamie Spears, der 13 Jahre lang die Vormundschaft des Popstars innehatte und unter anderem für das viele Geld der Musikerin verantwortlich war. Doch auch ihrer Mutter Lynne hatte die 41-Jährige in den letzten Jahren immer wieder schwere Vorwürfe gemacht, sie mit der Vormundschaft betrogen und hintergangen zu haben. Jetzt dürften sich die zwei wohl allerdings wieder annähern. Zumindest lässt Britney neuer Instagram-Post darauf schließen.

Die Sängerin teilt vor wenigen Stunden ein altes Kinderfoto. Zu dem Beitrag schreibt sie emotionale Worte. „Meine süße Mama ist gestern nach drei Jahren vor meiner Tür aufgetaucht“. Der Popstar erklärt in dem Statement: „Mit der Familie gibt es immer Dinge, die geklärt werden müssen … aber die Zeit heilt alle Wunden! Und nachdem ich endlich das sagen konnte, was mich so lange beschäftigt hat, bin ich froh, dass wir nun versuchen, die Dinge RICHTIG zu machen. Ich liebe dich so sehr!“ Am Ende ihres Postings schreibt die 41-Jährige noch: „Ich bin so gesegnet, dass wir nach 14 Jahren gemeinsam Kaffee trinken können! Lass uns danach einkaufen gehen.“

Treffen soll 30 Minuten gedauert haben

Wie TMZ berichtet, soll das Treffen von Mutter und Tochter nur etwa 30 Minuten gedauert haben. Aber auch Britneys Ehemann, Sam Asghari, sei bei dem Gespräch dabei gewesen. Wie das US-Magazin außerdem erfahren haben will, wusste die Sängerin bereits vorher, dass ihre Mutter sie besuchen kommen würde. Weiters steht in dem Bericht, dass sich Britney und Lynne auch per Textnachrichten in letzter Zeit wieder annähern würden. Bereits vor etwa einem Jahr sollen die beiden mehrere SMS miteinander ausgetauscht haben. Damals sah die Sache aber noch ganz anders aus.

Mutter und Tochter zofften sich 2022 auf Instagram

Wir erinnern uns: die Sängerin veröffentlichte im Sommer 2022 einen SMS-Chatverlauf mit Lynne und warf ihr auf Instagram unter anderem vor, jahrelang ein falsches Spiel mit ihr gespielt zu haben und ihren Liebeskummer nach der Trennung von Kevin Federline, in ihrem Buch an die Öffentlichkeit getragen zu haben. “Nur zwei Wochen später hast du ein Buch veröffentlicht und meinen Herzschmerz öffentlicht geteilt, als Kevin meine Kinder entführt hat“, erinnerte sich die Sängerin. „Du hast mich missbraucht, ja ich sage es.“ Weiters schrieb der Popstar: „Du spielst den perfekten Elternteil und rennst in die Kirche in Louisiana … das ist ein Witz. Ich erinnere mich nicht einmal daran, Antworten von dir bekommen zu haben.“

Lynne konterte damals: „Britney, ich habe auch die ganzen Gespräche! Es tut mir leid für dich, dass du das Gefühl hast, dass die Menschen, die dich am meisten lieben, dich betrogen haben! Lass mich zu dir kommen! Ich liebe dich!“ Dieser Bitte kam Britney nun also tatsächlich nach und Mutter und Tochter scheinen wieder zueinander zu finden. Ob die Sängerin auch ein Treffen mit ihrer Schwester Jamie Lynn oder ihrem Vater Jamie Spears plant, ist nicht klar.