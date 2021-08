Es gibt Sternzeichen, die einfach unglaublich kleinlich sind. Menschen, die alles besser wissen wollen, extreme Ordnungsfanatiker sind und zu übertriebenem Perfektionismus neigen. Gewisse Leute ecken mit ihrer pedantischen Art oft an, denn scheinbar normale Gespräche arten oft in Diskussionen aus.

Sowohl in der Arbeit als auch privat: Diese drei Tierkreiszeichen nehmen alles sehr genau.

Steinbock

Dass der Steinbock ein sehr ehrgeiziges Sternzeichen ist, ist ja nichts Neues. Er neigt aber auch dazu, kleinlich zu sein – vor allem dann, wenn er glaubt, im Recht zu sein. Dieses Sternzeichen weiß immer alles besser und lässt in Diskussionen nicht locker, wenn er sich ganz sicher ist, am längeren Ast zu sitzen. Sowohl im Beruf, als auch im Privatleben übernimmt er gerne die Kontrolle und gibt ungern Verantwortung ab. Wenn etwas nicht nach ihrem Plan läuft, bringt ihn das schnell aus der Ruhe. Spontanität ist für den Steinbock fast schon ein Fremdwort. Stattdessen geht er lieber auf Nummer sicher, weshalb er oft als Spießer wahrgenommen wird. Ein bisschen mehr Flexibilität würde diesem Sternzeichen gut tun.

Jungfrau

Struktur und Ordnung sind der Jungfrau einfach wichtig. Sogar so wichtig, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse und vor allem die der anderen oft hinten anstellt. Das Erdzeichen fühlt sich erst so richtig wohl in seiner Haut und kann entspannen, wenn nichts dem Zufall überlassen wird und alles wie am Schnürchen läuft. Vor allem in Partnerschaften kann sich das aber negativ auswirken. Sie muss lernen, alles etwas lockerer anzugehen – denn die Welt geht nicht unter, wenn die leere Klopapierrolle mal nicht sofort vom Partner ausgewechselt wurde!

Stier

Auch der Stier neigt dazu, pedantisch zu sein. Er gilt eigentlich als bodenständiges Sternzeichen, auf das sich seine Freunde immer verlassen können. Und weil er unbedingt immer einen guten Eindruck hinterlassen will und seine Aufgaben sehr ernst nimmt, driftet sein Verhalten oft in kleinlichen Perfektionismus ab. Er muss alles ganz genau analysieren und durchdenken, bevor er eine Sache angeht. Alles muss akribisch geplant werden. Und auch in Diskussionen weicht er nicht von seinem Standpunkt ab. Genauso, wie ihn seine Freunde schätzen, treibt der Stier seine Mitmenschen gleichzeitig aber auch ziemlich oft zur Weißglut.