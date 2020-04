Alle Puzzles sind gepuzzelt, wir haben soviel Bananenbrot gebacken, dass uns der Bauch weh tut und der Kleiderschrank wurde gefühlt zehn mal entrümpelt in den letzten paar Wochen! Wir können es nicht mehr leugnen: Langsam aber sicher fällt sogar uns die Decke auf den Kopf! Wir haben für euch Ideen gesammelt, wie man auch den Endspurt des Lockdowns in den eigenen vier Wänden noch übersteht.

1. It’s all about the hobbies!

Es gibt wohl kaum jemanden unter uns, der noch kein Bananenbrot oder ein frisches Sauerteigbrot in den letzten Wochen fabriziert hat. Es wird Zeit für ein paar neue Inputs bezüglich Freizeitgestaltung! Wie wäre es zum Beispiel mit einem online Escape-the-Room? Hier gibt es Nervenkitzel bis zum Schluss. Oder ihr denkt bereits an eure Zukunft nach dem Lockdown und werdet zum Freizeit-Barkeeper. Egal ob Longdrink, Cocktail oder Smoothie – Deine Freunde werden dich nach der Quarantäne für deine Skills garantiert lieben! Und das beste: Sind die Cocktails erst mal im Glas muss sie auch jemand trinken! In diesem Sinne: Cheers to the good life! 🍸

via GIPHY

2. Celebrateeeee!

Sei es die Liebe, das Leben, die Freunde, unsere Familie oder einfach nur die Couch: Es gibt IMMER einen Grund zum Feiern! Gemeinsam mit A1now nehmen wir dich in den nächsten Tage mit unserem Instagram-Kanal @missmagazin auf die Stay-at-Homeparty-Week mit. Von Serien, Live-Shows, Musiktipps über Workouts, Kochvideos und noch viel mehr ist alles auf A1now.tv zu finden. Mit diesen Inputs wirst du auch die letzten Tage des Lockdowns überstehen. Klingt doch mega oder? Wir freuen uns auf dich!

Foto: A1now

3. Stay in touch!

We knooow, uns zerreißt es auch fast täglich das Herz, wenn wir unsere Friends nicht knuddeln dürfen. Die Wunder der modernen Technik machen es zwar möglich, dass wir uns regelmäßig über die Screens unsere Smarphones sehen, so richtig zufriedenstellend ist das jedoch nicht. Wie wäre es also, wenn wir mal wieder etwas back to the roots gehen uns ganz oldschool einen Brief verschicken. Oder noch besser: Eine lustige Postkarte online gestalten und direkt an unsere Liebsten senden. Denn mal ehrlich: Videotelefonie kann ja jeder!

via GIPHY

4. Wer nichts weiß muss alles glauben!

Auch wenn langsam aber sicher ein Licht am Ende des Tunnels sichtbar wird, gilt die Devise: Informationen rund um Corona, Maßnahmen, Regelungen etc. solltet ihr immer kritisch hinterfragen und bloß nicht alles glauben, was im Netz kursiert! Fakenews liegen leider immer noch an der Tagesordnung. Nützliche Infos und Fakten hat A1now spannend in der Serie “Lockdown” aufbereitet. Ansehen lohn sicht! Denn wir wissen ja: Wer nichts weiß, muss alles glauben!

via GIPHY

5. Get out of your comfort zone

Ja wir wissen es: In unserer Komfortzone fühlen wir uns wie kleine Kuschelhäschen, die von der bösen Welt da draußen gut geschützt leben! ABER: Wer seine Komfortzone nicht verlässt, kann auch nicht wachsen und sich weiterentwickeln! Wer mal einen Blick über seinen Tellerrand wagt wird schnell sehen, dass die Welt da draußen noch so viel mehr zu bieten hat. Die Krise in der wir uns jetzt befinden, bietet auch Chancen über sich hinauszuwachsen! Dinge anzupacken, die wir vor zwei Monaten noch für unmöglich gehalten haben! Seinen Mitmenschen zu helfen, zusammenzuhalten und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Sei es den Helden der Zeit mit selbst gebackenem Kuchen den Tag zu verschönern oder für die älteren Nachbarn einkaufen zu gehen: Jeder von uns kann etwas bewirken, wenn er sich nur selbst vertraut!

via GIPHY