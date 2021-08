Am 25. September veranstaltet Netflix “Tudum”, ein riesiges Fan-Event, das online über YouTube, Twitter und Twitch übertragen wird. Bei dem Event soll es unter anderem Sneak Peeks zu neuen Serien und Filmen geben.

Auch einige Stars werden mit dabei sein, wie in ihrer Ankündigung auf Social Media zu sehen ist.

“Netflix”-Event am 25. September

Es ist das erste Fan-Event, das der Streamingdienst veranstaltet. Netflix nennt es “Tudum”. Wieso “Tudum”? Es ist das Geräusch, das wir vor jeder Serie zu hören kriegen, wenn wir auf Play drücken. Das Online-Event findet am 25. September um 18 Uhr statt und wird Serienjunkies offenbar mit so einigen Insights verwöhnen. Bei dem dreistündigen Streaming-Event werden exklusive Sneak Peeks zu Produktionen wie “Stranger Things“, “Bridgerton“, “The Witcher” oder “Haus des Geldes” gegeben. Im Trailer der Ankündigung sind unter anderem die “Stranger Things”-Hauptdarsteller zu sehen, sowie Adam Sandler, Henry Cavill, Charlize Theron oder Dwayne “The Rock” Johnson. Bleibt nur noch die Frage, ob wir sie alle auch beim Event zu Gesicht bekommen. Der Ankündigung auf Instagram zufolge werden nämlich alle der Netflix-Stars dabei sein.

Fans zum Co-Streaming aufgerufen

Die Streaming-Plattform ruft ihre Fangemeinde auch dazu auf, das geplante Event auf ihren eigenen Kanälen zu teilen. Interessierte können, wenn sie möchten, die einmalige Online-Veranstaltung auf Facebook, Twitch oder anderen Kanälen einfach Co-streamen und so mit ihren Followern teilen.

