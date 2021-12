Lockerer Spaß oder doch etwas Ernsteres? Wie schön es doch manchmal wäre, wenn wir immer gleich wüssten, ob unser Date Beziehungspotenzial hat…

…oder wir es lieber von Anfang an bei „ganz ungezwungen“ belassen sollten. Mit den richtigen Fragen kann man im Vorfeld zumindest schon einiges abklären. Und die stellen wir gleich beim ersten Date – here we go!

Diese 5 Fragen können Klarheit schaffen

Diese Fragen kannst du beim ersten Date stellen:

1. Warum datest du?

Wenn ihr auf der Suche nach einer Beziehung seid, dann solltet ihr diese Frage am besten gleich zu Beginn abklären. Nur so können spätere Missverständnisse vermieden werden. Außerdem könnt ihr auf diese Weise sicherstellen, dass ihr auch dasselbe sucht und dieselben Vorstellungen habt.

2. Welche Eigenschaften wünschst du dir von deinem Partner?

Jeder hat eine Vorstellung davon, wie der ideale Partner gestrickt ist. Natürlich kann keiner diese Erwartungen zu 100 Prozent erfüllen. Das soll auch gar nicht so sein. Doch so könnt ihr abschätzen, auf welche Eigenschaften und Charakterzüge euer potenzielle Partner Wert legt und ob sich das mit euren Erwartungen überschneidet.

3. Wie sehen dein Alltag und dein Wochenende aus?

Daraus könnt ihr ableiten, ob ihr im Alltag und bei der Strukturierung eurer Woche überhaupt zusammenkommen könnt. Außerdem verrät euch diese Frage, womit euer Gegenüber am meisten Zeit verbringt. Ist er oder sie eine Person mit vielen sozialen Kontakten oder doch eher zurückgezogen? Finde es heraus!

4. Wie ist deine Meinung zu… (füge hier ein kontroverses Thema ein)?

Natürlich dürfen Meinungen zu politischen, gesellschaftlichen oder sozialen Themen verschieden sein. Doch in manchen Fällen wird man nie auf einen grünen Zweig kommen. Da sind Konflikte schon vorprogrammiert. „Gegensätze ziehen sich an“ funktioniert bei einer Langzeitbeziehung nun mal nicht.

5. Wie lange haben deine letzten Beziehungen gedauert und wieso sind sie in die Brüche gegangen?

Ein gewisses Maß an Reflexion erwartet man immer von seinem Partner oder seiner Partnerin. Diese Frage ist der perfekte Test, um zu sehen, ob euer Date sich Gedanken über die letzten Beziehungen gemacht hat. Außerdem offenbart diese Frage, wem er/sie die Schuld an der Trennung gibt. Übernimmt euer Date auch Verantwortung oder schiebt er/sie jegliche Schuld von sich?