Ein Gast in Nashville im Bundesstaat Tennessee erlebte in seinem Hotelzimmer ein böses Erwachen. Im Zimmer entdeckte der Mann nämlich einen Hotel-Mitarbeiter, der an seinen Zehen nuckelte.

Der Angestellte muss sich nun wegen schwerer Körperverletzung und Einbruch vor Gericht verantworten.

Hotelgast erlebt böses Erwachen

Es ist wohl der Albtraum eines jeden Hotelgasts: Man wacht in der Früh auf und plötzlich befindet sich ein unbekannter Mann im Zimmer. Genau das ist jetzt einem Tourist in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee passiert. Doch es kommt noch schlimmer: der Eindringling soll außerdem am Zeh des Hotelgasts gelutscht haben. Ja, ihr habt richtig gelesen.

Der aus Texas stammende Hotelgast hatte Ende März aufgrund einer Arbeitskonferenz im Hilton Hotel übernachtet, wie unter anderem The Independent berichtet. Laut dem Metropolitan Nashville Police Departement habe er gegen fünf Uhr am Morgen dann beim Öffnen der Augen am Ende des Bettes einen Mann gesehen. Und als wäre dies nicht schon beunruhigend genug, belästigte der Mann den Gast auch noch körperlich. Er soll an den Zehen des Mannes genuckelt haben. „Ich bin sofort aufgesprungen und habe geschrien. Ich habe den Mann gefragt: ‚Wer bist du? Warum bist du in meinem Zimmer? Was machst du hier?‘ Ich konnte sehen, dass er eine Uniform trug, er hatte sein Namensschild an. Er sprach mit mir, gab mir aber keine konkreten Antworten.“, schildert der Gast gegenüber einem lokalen TV-Sender.

Angestellter hatte Zimmerkarte generiert

Nach dem ersten Schock bemerkte der Gast aber, dass er den Angestellte bereits am Tag zuvor in seinem Zimmer gesehen hatte – damals aber auf eigenen Wunsch, weil der Fernseher offenbar Probleme gemacht hatte.

Als die Beamten ihn mit dem Vorwurf konfrontierten, leugnete der Hotelmanager nicht einmal, eine zweite Schlüsselkarte angefertigt zu haben und im Zimmer gewesen zu sein. Er rechtfertigte sich aber mit einer Begründung: Laut eigener Aussage habe der Mitarbeiter Rauch aus dem Zimmer gerochen und er nur nach dem Wohlergehen des Gastes sehen wollen. Allerdings konnten die Beamten weder einen Bericht über mögliche Rauchentwicklung finden, noch hatte der Beschuldigte das Sicherheitspersonal über einen möglichen Brand informiert.

Hotelmitarbeiter muss sich vor Gericht verantworten

Die Aktion des Hotel-Angestellten bleibt nicht ohne Konsequenzen. Er wurde nun wegen schweren Einbruchs und eines körperlichen Übergriffs angeklagt, die Kaution liegt bei 27.000 Dollar. Solange die Kaution nicht bezahlt wird, sitzt der Hotelmanager hinter Gittern.

Aber auch für den Hotelgast hatte der unheimliche Besuch Folgen. „Selbst in meinem eigenen Haus fühle ich mich nicht mehr sicher.“, schildert der Gast gegenüber lokalen Medien. Er habe seitdem Vorfall auch mit Schlafproblemen zu kämpfen. „Ich habe ehrlich gesagt Schlafprobleme, ich mache gerade eine posttraumatische Belastungsstörung durch und bin deshalb in Therapie“.