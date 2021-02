Nachdem der Schlagerstar Michael Wendler wegen seiner kuriosen Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie für Aufsehen gesorgt hatte, wurde jetzt offenbar auch sein Instagram-Account gelöscht. Noch ist allerdings unklar, ob er sich selbst eine Auszeit nehmen will oder der Account von jemand anderem entfernt wurde. Der Wendler hat sich bisher noch nicht dazu geäußert.

Seine Frau Laura Müller hingegen postete in ihrer Instagram-Story erst kürzlich süße Videos. Die zeigen die beiden beim Eis essen und Strandspaziergang. So als ob nichts gewesen wäre.

Account von Michael Wendler gelöscht

Was ist denn jetzt los? Seit Monaten reißen die Schlagzeilen rund um den Schlagerstar Michael Wendler nicht ab. Nachdem er plötzlich in seiner Instagram-Story wilde Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie geäußert hatte, haben sich seine Agentur und zahlreiche Werbepartner von ihm distanziert. Auch aus der Castingshow DSDS, bei der der Sänger bis dahin in der Jury saß, wurde er rausgeschmissen und aus den Aufzeichnungen sogar komplett rausgeschnitten. Nach einer kurzen Funkstille auf Instagram meldete er sich schließlich vor ein paar Wochen zurück und teilte immer wieder süße Bilder mit seiner Frau Laura Müller. Bis jetzt!

Denn jeder, der nun nach seinem Account auf Instagram sucht, der wird enttäuscht. Das Profil des Schlagerstars ist nämlich weg. Bereits im Vorfeld hatte er immer hatte der 48-Jährige immer mal wieder angedeutet, seinen Account zu entfernen und stattdessen ganz zu Telegram zu wechseln. Hat Michael Wendler seine Aussage nun wahr gemacht und seinen Instagram-Account gelöscht? Oder wurde er doch von der Plattform selbst gesperrt? Bisher hat sich der Schlagerstar dazu noch nicht auf anderen Kanälen, wie Facebook oder Telegram geäußert. Doch nachdem er nur kurze Zeit davor noch eine Story mit Laura Müller geteilt hatte, dürfte diese Löschung vermutlich nicht von ihm beabsichtigt sein. Dass sein Profil nicht mehr auffindbar ist, könnte auch daran liegen, dass zahlreiche Promis ihre Fans dazu aufforderten, seinen Account zu melden.

Oliver Pocher freut sich über gelöschtes Konto

Der wohl größte Kritiker des Schlagerstars ist Oliver Pocher. Dieser wettert nicht nur immer wieder gegen die kuriosen Theorien von Michael Wendler, sondern rief seine Fans in den vergangenen Tagen und Wochen außerdem fast täglich dazu auf, das Profil des Sängers zu melden. Ob das der Grund für die Löschung des Accounts ist? Zumindest freut sich der Comedian sehr darüber, wie er in seiner Instagram-Story postete. Fast schon etwas schadenfroh teilt er ein Bild von dem gesperrten Wendler-Konto und schreibt dazu “Game Over auf Instagram”.