Der Sneaker hat sich mittlerweile einen festen Platz in der Modewelt erobert, sodass der Trend-Schuh längst nicht mehr nur für den Sport geeignet ist. Durch den Athleisure-Trend hat sich die sportliche Mode mehr und mehr zur Alltagskleidung vieler Menschen entwickelt. Auch Stars und Sternchen tragen Sneaker und Turnschuhe im Alltag. Ob Brad Pitt, Victoria Beckham oder Beyoncé – Sneaker zum modischen Outfit sind schon lange Stilbruch mehr.

So verwundert es nicht, dass auch sehr bekannte Designermarken wie Dior oder Valentino mittlerweile ein großes Angebot für Sneaker in ihrem Sortiment haben. Denn der Turnschuh oder Sneaker lässt sich fast mit jedem Outfit kombinieren. Der Sneaker-Trend ist gekommen, um zu bleiben.

Was früher noch Handtaschen und andere It-Accessoires waren, sind heute Designer-Turnschuhe. So sind die Sneaker der High-Fashion-Labels heutzutage nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch ein Statussymbol.

Von dem Trend profitieren nicht nur die angesagtesten Fashiondesigner, sondern vor allem große Modehäuser und Retro-Labels wie Converse, New Balance oder Reebok. Viele Marken, die eigentlich in der Versenkung verschwunden sind, haben durch den Sneaker ihr Comeback auf den Modemarkt gefeiert. Wie du Ugly-Sneaker-Trend vor zwei Jahren gibt es auch in dieser Saison wieder ein Highlight für Sneaker-Fans. Das Jahr 2020 verspricht dabei deutlich klassischer zu wirken und zu den Wurzeln zurückzukehren: Weniger ist mehr!

Um beim Trend-Wirrwarr in der Modewelt Schritt zu halten, haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber entworfen. So erhalten Sie hier einen Überblick über die angesagtesten Sneaker-Trends in diesem Jahr.

Online Handel für Sneaker boomt

Wer sich neue Sneaker kaufen möchte, tut dies vor allem im Internet. Der Online Markt für Sneaker und Marken ist gigantisch, sodass jeder Turnschuh-Liebhaber voll auf seine Kosten kommt. Von klassischen Sportlabels bis hin zu High-End-Fashion Sneaker angesagter Designer – am einfachsten gelingt es heutzutage im Internet einen Vergleich für den aktuellen Trend-Schuh durchzuführen. Denn jede Modesaison hat seine ganz eigene Sneaker-Kollektion. Wer sich die gefragtesten Sneakermodelle von Topmarken nicht durch die Lappen gehen lassen will, sucht deshalb im World Wide Web.

Plateau-Sneaker in diesem Jahr sehr gefragt

Sie wieder zurück – die Sneaker mit hohen Plateausohlen! Wer sich noch an den Sneaker-Trend aus den 90er Jahren erinnern kann, kann sich in dieser Saison über das Comeback des Trend-Schuhs freuen. Die Plateau-Sneaker haben dabei einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Sneakern: durch die hohe Sohle werden die Beine gestreckt, was für schöne und lange Beine sorgt. Die Plateau-Sneaker trägt man in diesem Jahr in besonders schlichten Farben wie Weiß oder Schwarz.

Der Trekking-Sneaker als Wanderschuh für die Stadt

Gutes und bequemes Schuhwerk für den Alltag bietet der Trekkingschuh. Der Sneaker, der vor allem an den Outdoor-Stil angelehnt ist, zählt in diesem Jahr zu den angesagtesten Trends und Must-Haves im Schuhschrank. Stars und Blogger haben diesen Trend-Schuh zu fast allen erdenklichen Outfits kombiniert. Farblich gewagte Outfits sind allerdings kein Muss bei Trekking-Sneaker.

Der Converse Sneaker ist wieder im Trend

Der klassische Halbschuh der Marke Converse feiert in diesem Jahr seine Auferstehung. Schon jetzt gibt es in den Fashionmagazinen und Modezeitschriften überwiegend Models mit dem coolen Halbschuh-Look. Auch die Sneakermodelle in High Top des Modelabels sind in dieser Saison total angesagt und ein Muss für jeden Mann und jede Frau. Denn dieser Sneaker-Trend ist unisex!