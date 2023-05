„God Save The King!“: Charles III. ist am 6. Mai offiziell zum britischen König gekrönt worden. Eigentlich sollte an diesem Tag alle Aufmerksamkeit dem Monarchen gehören. Doch vor allem die allerjüngsten Royals, Prinz Louis und Schwester Prinzessin Charlotte, stahlen dem frisch gekrönten König beinahe die Show.

Und natürlich hält das Netz deshalb den ein oder anderen Schmunzler bereit.

Enkel von König Charles entzücken das Netz

Es war DAS Live-Event des Jahres. Die ganze Welt verfolgte am 6. Mai die Krönung von König Charles III. Eigentlich sollte an diesem Tag die volle Aufmerksamkeit dem König gehören – eigentlich! Denn im Netz avancierte schnell ein anderer Royal zum heimlichen Star der Krönung.

Wir erinnern uns: Bereits beim Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. sorgte Prinz Louis für jede Menge Aufmerksamkeit und stahl der Queen beinahe die Show. Und auch bei der Krönung hatten Royal-Fans im Netz schon gespannt darauf gewartet, was der jüngste Sohn von Prinzessin Kate und Prinz William während der Krönung tun würde. Und fest steht: in diesem Punkt haben Louis, aber auch seine ältere Schwester Prinzessin Charlotte, die Erwartungen der Royals-Fans voll und ganz erfüllt. Im Netz werden die Royals-Sprösslinge jetzt gefeiert.

Wie lange kann eine Krönung dauern?

Vor allem Prinz Louis gelang es bei der Krönung die Augen der Welt auf sich zu lenken. Denn während die junge Prinzessin Charlotte während der Prozession ihren Blick stets nach vorne richtet, guckt ihr kleiner Bruder gedankenverloren umher und träumt in der Weltgeschichte herum. Auch das Gähnen kann sich der jüngst Sohn von Prinz William und seiner Frau Kate Middleton nicht verkneifen.

Kein Wunder, schließlich ging die gesamte Zeremonie vom Einlauf in die Abtei bis hin zur Krönung und der Prozession zum Ausgang ganze zwei Stunden. Für Twitter-User:innen spiegelt der kleine Prinz nun jedenfalls einen Vibe wieder. „Heute sind wir alle Prinz Louis. Ich brauche definitiv ein Nickerchen, um alle Ereignisse des Tages zu überstehen.“, schreibt eine Nutzerin zum Beispiel.

Prince Louis is all of us today. Definitely going to need a nap to get through all of the events of the day. pic.twitter.com/NvJoN087By — Alissa Baker (@AllyfromVA) May 6, 2023

„Prinz Louis ist mein spirit Royal“, kommentiert eine andere Userin zu einem Bild, auf dem der kleine Prinz wiedermal gähnend zu sehen ist.

Prince Louis is my spirit royal #Coronation pic.twitter.com/SzDjeD0XNH — Whiskey Tango Foxtrot (@LeahJayK) May 6, 2023

Zu einem Foto, auf dem Prinz Louis seine Schwester fragend ansieht, schreibt ein Twitter-User: „Du hättest gehen sollen, bevor wir gegangen sind.“ Ob der 5-Jährige tatsächlich gefragt hat, ob er auf die Toilette gehen könne, ist aber fraglich.

“You were supposed to go before we left!” pic.twitter.com/U8xXzAWbNH — TheRoyalRundown (@RoyalRundown1) May 6, 2023

Star Wars oder James Bond?

Ein User fühlt sich beim Anblick der Geschwister an Prinzessin Leia and Luke Skywalker aus Star Wars erinnert. „Das Prinzessin Charlotte und Prinz Louis Abenteuer“, steht zu einem Poster geschrieben.

I just had to create this because it looked like the perfect Star Wars movie poster 😂 the Princess Charlotte and Prince Louis adventure#Coronation #PrincessCharlotte #StarWars #PrinceLouis pic.twitter.com/itBdnNRGRX — Tea Time (@teatime2u) May 6, 2023

Einigen Fans ist offenbar vor allem das Outfit des kleinen Prinzen ins Auge gesprungen. Vergleiche mit einem anderen berühmten Briten liegen da offenbar nahe. „Ich liebe es, dass Prinz Louis wie ein kleiner James Bond aussieht und allen die Show stiehlt“, schreibt ein User auf Twitter.

„Krönung um 11, James-Bond-Audition um 5“, kommentiert ein anderer Twitter-User zu einem Foto des Royal-Sprösslings.

Prince Louis has the Coronation at 11 and James Bond audition at 5 #Coronation pic.twitter.com/PAG6YRwYGN — c h a r l i e 🖤 (@charlougray) May 6, 2023

Aber auch der Look der 8-jährigen Prinzessin sorgt für Begeisterung. In ihrem weißen Kleid erinnerte Charlotte viele an ihre verstorbene Großmutter Prinzessin Diana. Zudem trägt sie das erste Mal eine Tiara. Auch der Vergleich mit der verstorbenen Queen lag für viele nahe. „Sie hat einfach eine natürliche Autorität“, schreibt eine Nutzerin im Netz.

#QueenElizabeth will never be gone with littke #PrincessCharlotte around.



She has real air of authority about her doesn't she



i DARE #PrinceLouis to step out of line 😂 pic.twitter.com/PsThYWIFAU — Abigail Jane Emory ♈x❤️x🆓 (@ayebegorra) May 6, 2023

Neue Wink-Techniken

Doch eines der größten Highlights folgte dann noch am Balkon des Buckingham Palasts. Denn es war nicht nur der erste Auftritt des frisch gekrönten Königs und seiner Frau Camilla, auch Prinz Louis sorgte für Aufmerksamkeit – und das vor allem durch seinen ganz eigenen Wink-Stil. So entwickelte der Bub förmlich eine ganz neue Wink-Technik. Im Netz wird der 5-Jährige dafür gefeiert. Ein Fan schreibt: „Prinz Louis ist wieder mal eine echte Ikone am Balkon“.