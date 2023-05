Sie haben immer alles dabei, kümmern sich um ihr Umfeld und machen auch schon mal richtige Dadjokes: diese drei Sternzeichen sind richtige Mütter – auch ohne Kinder.

Diese Menschen braucht jeder im Freundeskreis!

Krebs

Ihr seid auf Reisen und habt etwas vergessen? Keine Sorge, die Krebse haben sicher daran gedacht! Oder ihr habt keine Ahnung, wie ihr am besten von A nach B kommt, dann fragt einfach den Krebs der Gruppe. Denn das Tierkreiszeichen ist immer vorbereitet und versucht, auf jede noch so absurde Eventualität gefasst zu sein. Krebse sind jene Menschen, die nicht ohne ihre XXL-Tasche aus dem Haus gehen und im Urlaub schon gerne einmal ihren halben Haushalt dabei haben! Sie sind deshalb oft die Mütter in der Freundesgruppe, die sich um alles und jeden kümmern.

Jungfrau

Jungfrauen übernehmen sehr gerne Führungspositionen – auch in ihrem Privatleben. Das hat oft zur Folge, dass sie bei ihren Freund:innen eine Art Mutterrolle übernehmen. Konkret heißt das, sie haben über alle Geschehnisse den Überblick, wissen jedes noch so kleine Detail und sind die erste Anlaufstelle, wenn jemand Probleme hat! Ein toller Zusatz zu dieser Rolle: die Tratsch liebenden Jungfrauen wissen dadurch wirklich immer den neuesten Gossip! Und sie können auch einschreiten, bevor es in der Gruppe zu Streitigkeiten kommt, was sie auch zum Ruhepol der Gruppe macht.

Fische

Fische werden stark von ihren Emotionen geleitet und sind sehr empathisch. Sie wollen also, dass sich alle in ihrem Umfeld wohlfühlen und werden durch diesen Vorsatz schnell zu den Müttern in der Gruppe. Sie kümmern sich also um die Gefühlslage aller, dienen als Kummerkasten oder Anlaufstelle, wenn sich jemand ärgert oder über jemand anderen aufregen will. Eine Aufgabe, die den Fischen viel Freude bereitet, da sie das Gefühl haben, eine Aufgabe in ihrem sozialen Umfeld zu haben. Und das wiederum gibt ihnen das Gefühl, gebraucht zu werden.