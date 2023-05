Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der britischen Royals. Denn nach der Krönungsfeier am Samstag (6. Mai) folgte Sonntagabend ein XXL-Konzert zu Ehren des neuen Königs King Charles III.

Mit dabei waren einige Top-Stars – und auch ein emotionaler Moment.

Katy Perry sing für King Charles III

Lange Zeit wurde spekuliert, wer denn bei dem großen Krönungskonzert von King Charles III auftreten werde. Die Gerüchteküche brodelte; immer wieder hieß es, Top-Stars wie Adele, Elton John und Ed Sheeran hätten dem König abgesagt und würden nicht bei seinem großen Konzert spielen. Online regte sich schon die Sorge, ob denn überhaupt jemand auftreten werde. Schließlich galt es, große Fußstapfen auszufüllen. Bei dem Jubiläumskonzert von Queen Elizabeth im Jahr 2022 spielten unter anderem Queen, Elton John und Alicia Keys.

Doch auch, wenn der neue König mit diesem Staraufgebot nicht ganz mithalten konnte, gab es zur Feier des neuen britischen Monarchen ein großes Line-up. Denn bei dem Konzert am Sonntag kamen internationale Superstars wie Katy Perry, Take That und Lionel Richie. Ebenfalls performen durften Nicole Scherzinger, Olly Murs und Andrea Bocelli. Durch den Abend führte „Downton Abbey“-Star Hugh Bonneville, der King Charles III scherzhaft als „the artist formerly known as Prince“ vorstellte. Und auch einige Popkultur-Legenden wollten dem neuen König gratulieren. Miss Piggy und Kermit der Frosch feierten deshalb ebenfalls auf der Bühne.

Moi is officially one step closer to royalty! It was an unbelievable honor to attend the #CoronationConcert for King Charles III with @KermittheFrog. Call moi about that Dame convo we were having, @hughbon! pic.twitter.com/v9uXnFEeVf — Miss Piggy (@MissPiggy) May 7, 2023

„Pa, wir alle sind so stolz auf dich“

Und diesem Staraufgebot wollten nur die wenigsten nicht nachgehen. Insgesamt 20.000 Menschen feierten bei Schloss Windsor mit den Royals. Anwesend waren natürlich auch die Royals. Neben King Charles III und seiner Queen Camilla feierten auch Prinz William und Kate mit ihren Kindern Charlotte und George. Nicht dabei war übrigens der jüngere Sohn von Charles, Harry. Denn obwohl er bei der Krönungsfeier erschien, reiste er schon kurze Zeit später wieder ab. Grund dafür soll angeblich sein, dass der Sohn von Harry und seiner Frau Meghan – Archie – am Tag der Krönung seinen vierten Geburtstag feierte.

Die Abwesenheit von Harry wurde von den Royals jedoch nicht thematisiert. Harrys älterer Bruder, der Thronfolger William, widmete sich in seiner Ansprache zum Konzert stattdessen ganz seinem Vater. „Pa, wir alle sind so stolz auf dich“, betonte William auf der Bühne und beschloss, auch seiner Großmutter, der verstorbenen Queen Elizabeth II zu gedenken. Denn für sie war die Krönung eines neuen Königs stets „eine Erklärung unserer Hoffnungen für die Zukunft“, erzählt er. Eine Aufgabe, der sich jetzt ihr Sohn Charles widmen werde „und ich weiß, dass sie da oben ist, liebevoll ein Auge auf uns haltend. Und sie wäre eine sehr stolze Mutter“, so William in seiner Ansprache.