Der Sommer verabschiedet sich leise, und der Herbst klopft an unsere Tür. Aber bevor du dem trüben Wetter und den dunklen Tagen entgegen trauerst, haben wir für dich die perfekten Aktivitäten zusammengestellt, die dir helfen, den Herbst-Blues zu vertreiben. Von gemütlichen Indoor-Aktivitäten bis hin zu aufregenden Outdoor-Erlebnissen und kulturellen Highlights – hier sind unsere fünf Tipps, um die goldene Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen.

1. Zieh‘ die Wanderschuhe an!

Der Herbst bringt eine Explosion von Farben in die Natur. Warum also nicht diese Gelegenheit nutzen und die malerische Landschaft bei einer Wanderung erkunden? Schnapp dir deine besten Freundinnen, zieht euch warm an und begebt euch auf die nahegelegenen Wanderwege. Der Anblick von bunten Blättern und der frische Herbstwind werden euch den Stress des Alltags vergessen lassen. Lasst eure Kindheitserinnerungen erwachen und sammelt bunte Blätter, Kastanien & Co und macht euch einen gemütlichen Bastelabend. Ihr könnt gemeinsam an DIY-Projekten arbeiten, wie zum Beispiel herbstliche Dekorationen für eure Wohnungen oder selbstgemachte Geschenke für eure Liebsten. Bei Kerzenschein und leckeren Snacks werden die Stunden wie im Flug vergehen.

via GIPHY

2. Ab ins Theater!

Wenn es draußen kühl und ungemütlich wird, ist der perfekte Zeitpunkt für einen Abend im Theater. Am 07.10.2023 feierte im Wiener Ronacher das neue Musical ROCK ME AMADEUS DAS FALCO MUSICAL Weltpremiere. Wir durften dabei live zu Gast sein und hatten einen unvergesslichen Abend mit Falcos größten Hits.

Die Show erzählt die bewegende Lebensgeschichte von Hans Hölzel und seinem Aufstieg zum Weltstar in einem spektakulären und berührenden Musical, das von einem Team hochkarätiger internationaler Musiker speziell für Wien kreiert wurde. Alle Termine und Tickets für die Shows findest du hier!

© Vereinigte Bühnen Wien

3. Time for Selfcare

Der Herbst ist die ideale Zeit, um sich zu entspannen und sich selbst zu verwöhnen. Plane einen Wellness-Tag daheim oder buche einen Aufenthalt in einem nahegelegenen Spa. Gönn dir eine Massage, ein entspannendes Bad und Gesichtsmasken. Der Herbst ist perfekt, um zur Ruhe zu kommen und neue Energie zu tanken.

via GIPHY

4. Kulinarische Herbst-Highlights genießen

Der Herbst ist auch die Zeit der Ernte, wenn frisches Obst und Gemüse Hochsaison haben. Nutze diese Gelegenheit, um lokale Restaurants und Cafés zu entdecken, die saisonale Gerichte anbieten. Von Kürbisgerichten, Wild oder Gansl-Essen bis zu warmen Apfelkuchen – die Vielfalt der Herbstküche wird dich begeistern. Verwöhne deinen Gaumen und genieße die Aromen dieser Jahreszeit.

via GIPHY

5. Gemütliche Film- und Serienabende zuhause

Wenn das Wetter draußen ungemütlich wird, gibt es nichts Schöneres, als es sich zuhause gemütlich zu machen. Plane regelmäßige Film-oder Serienabende mit deinen Freundinnen oder deinem Partner. Wählt eure Lieblingsfilme aus, macht es euch auf der Couch mit Decken und Snacks bequem und genießt einen entspannten Abend voller Lachen und Emotionen.

via GIPHY

Der Herbst muss nicht grau und trist sein. Mit diesen Aktivitäten kannst du die goldene Jahreszeit in vollen Zügen auskosten. Also zieh deine Stiefel an, schnapp dir ein heißes Getränk und stürze dich in diese wunderbaren Herbst-Erlebnisse!