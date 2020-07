Egoistische und eigensinnige Menschen handeln meist nur in ihrem eigenen Interesse. Ihnen ist egal, welche Opfer sie dafür bringen müssen. Hauptsache, sie bekommen am Ende das, was sie wollen. Dazu zählen vor allem auch diese drei Sternzeichen.

Denn sie denken immer nur an sich selbst und richten ihre Entscheidungen stets nach den eigenen Wünschen aus.

Widder

Der Widder kann extrem egoistisch sein. Denn er denkt meist nur an sich selbst und hat auch nur seine eigenen Interessen im Kopf. Zudem ist es ihm egal, wenn er seine Mitmenschen mit seinen Entscheidungen verletzt. Solange er bekommt, was er will, nimmt er es auch in Kauf, Leute auf seinem Weg zum Ziel zu verlieren. Denn sein eigener Vorteil steht für ihn meist an erster Stelle.

Stier

Auch der Stier handelt meistens nur in seinem eigenen Interesse. Er ist wahnsinnig stur und zählt unter den Sternzeichen außerdem auch zu den eigenwilligsten. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, will er sein Ziel auch erreichen. Dafür ist ihm jedes Mittel recht. Aufgrund seiner Skrupellosigkeit wird er von anderen auch oft als weniger authentisch empfunden. Doch, wenn man den Stier näher kennenlernt, wird man schnell merken, dass er sich meist so präsentiert, wie er wirklich ist.

Schütze

Dieses Sternzeichen ist extrem eigensinnig. Denn der Schütze macht immer das, worauf er gerade Lust hat. Aus diesem Grund muss er auch ständig von Menschen umgeben sein, die seine Interessen teilen. Offen für die Interessen anderer ist er dagegen nur selten. Zudem möchte der Schütze seine Lebensweise auf keinen Fall ändern und hält auch seine Entscheidungen stets für richtig.