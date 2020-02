Was würden wir ohne unseren Laptop tun? Viele verwenden ihn als Arbeitsplatz, Radio und Heimkino zugleich. Durch den dauerhaften Gebrauch kann es schnell zu Abnutzungserscheinungen kommen. Bei der Hardware ebenso wie bei der Software.

Wir zeigen euch hier ein paar Tipps, wie euer Laptop länger hält:

1. Bildschirm und Tastatur putzen

Bildschirm genauso wie Tastatur eines Laptops werden schnell schmutzig. Deswegen sollte man das Äußere des Computers regelmäßig reinigen. Auf dem Display können schnell Fingerabdrücke sowie ein feiner Staubfilm auftauchen. Wichtig ist es, den Bildschirm keinesfalls mit Küchenpapier zu putzen. Die harte Struktur kann den Display zerkratzen. Besser ist es, ein Mikrofasertuch anzufeuchten und damit über den Screen zu fahren. Auch alkoholhaltige Lösungsmittel sollte man lieber nicht verwenden. Sie greifen die oberste Schicht des Displays an. Es gibt spezielle Schaumreiniger, die extra für das Säubern von Laptop-Screens gemacht wurden.

Für die Tastatur kann man sich spezielle Staubsauger kaufen. Wer aber nicht wie Monica Geller Staubsauger in jeder Größe besitzen möchte, kann die Zwischenräume der Tasten auch einfach mit einem Backpinsel vorsichtig reinigen. Groben Schmutz kann man übrigens entfernen, wenn man das Gerät umdreht und die Tastatur leicht ausklopft. Hierbei sollte der Computer aber ausgeschaltet und vom Stromkabel genommen sein.

2. Den Akku richtig behandeln

Wer kennt das nicht? Bei älteren Laptops hält der Akku einfach nicht mehr so lange wie früher. Oft muss man das Gerät mehrmals am Tag an das Netzkabel hängen. Um das Verschleißen des Akkus zu verhindern, muss man ihn richtig behandeln. Bei heutigen Notebooks ist ein Lithium-Ionen-Akku Standard. Wer ihn bis aufs letzte Prozent ausnutzt, schwächt die Batterie. Je häufiger man das macht, umso schneller verkürzt sich die Lebensdauer. Das Gute ist, dass man einen Laptop-Akku gar nicht ganz entladen kann. Die meisten modernen Laptops sind so konzipiert, dass sie automatisch herunterfahren, bevor die Batterie leer ist.

Auch Wärme sollte man vermeiden. Wenn man den Computer benutzt, sollte man immer sichergehen, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind. So sollte man den Laptop nie auf Decken oder Kissen abstellen. Es muss immer genügend Luftdurchfluss vorhanden sein. Wer vorhat, längere Zeit im mit angestecktem Netzkabel zu arbeiten und den Computer-Akku entfernen kann, sollte das unbedingt tun. Dabei muss man darauf achten, dass der Laptop auch ganz abgeschaltet ist, bevor man die Batterie entfernt. Der Ruhezustand ist nicht ausreichend.

3. Software säubern

Die innere Schönheit ist mindestens genauso wichtig, wie die äußere. Das gilt auch für den Computer. Deswegen sollte man immer schauen, dass auch die Software ordentlich aufgeräumt ist. Entfernt man beispielsweise Programme vom Laptop, hinterlassen sie sogenannte Dateileichen. Diese Dateien sind nicht nur unnütz, sondern verstopfen und verlangsamen sogar die Performance eines Windows-Computers. Hier kann es hilfreich sein, Programme zu installieren, die den ganzen Datenmüll entfernen. Ashamppo WinOptimizer oder CCleaner können beim digitalen Frühjahrsputz helfen. Für das Macbook empfiehlt sich die offizielle Version von CleanMyMac.