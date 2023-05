Wir alle wollen gut aussehen, uns wohl fühlen und unseren individuellen Stil ausdrücken. Dabei gibt es immer wieder neue Trends und Styles, die von verschiedenen Influencer:innen und Celebrities geprägt werden. Doch wer setzt eigentlich die Fashion-Trends, die wir tagtäglich sehen? Laut den Sternen gibt es bestimmte Sternzeichen, die besonders talentiert sind, wenn es um Mode geht.

Diese Tierkreiszeichen haben einfach ein echtes Gespür für Trends

Widder

Widder sind bekannt für ihre unabhängige Natur und ihren Mut, neue Wege zu gehen. Diese Eigenschaften spiegeln sich auch in ihrem Stil wider. Sie sind oft die ersten, die neue Trends ausprobieren und ihren eigenen einzigartigen Look kreieren. Obwohl ihr Stil oft als auffällig und experimentell beschrieben wird, haben Widder ein echtes Gespür dafür, was gut aussieht und was nicht. Sie übertreiben es dabei einfach nicht, sondern wirken stets gut gestylt.

Waage

Waagen sind bekannt für ihren Sinn für Ästhetik und Harmonie. Sie legen großen Wert auf Schönheit und Gleichgewicht in ihrem Leben, und ihr Stil ist keine Ausnahme. Waagen haben eine natürliche Anziehungskraft auf alles, was elegant und stilvoll ist, und sie sind oft diejenigen, die die neuesten Designer-Trends aufgreifen und sie zu ihrem eigenen machen. Ihr Stil ist oft sehr raffiniert und perfektionistisch, aber dennoch sehr zugänglich und tragbar. Das Sternzeichen hat in Sachen Trends einfach den Dreh raus.

Wassermann

Wassermänner sind bekannt für ihre einzigartige Persönlichkeit und ihren unabhängigen Geist. Sie lieben es, Grenzen zu überschreiten und neue Wege zu gehen, und das trifft auch auf ihren Stil zu. Wassermänner sind oft diejenigen, die die neuesten Streetwear-Trends setzen und sie auf ihre eigene einzigartige Weise interpretieren. Ihr Motto lautet aber: Mit zeitlose Basics liegt man nie falsch. Sie verleihen ihrem Look aber stets auch einen spannenden Twist. Ein langweiliges Outfit? Fehlanzeige!