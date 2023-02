“Back to school“ lautet das Motto des angesagtesten Beauty-Trends des Jahres. Die Rede ist von Haar-Accessoires im ikonischen Preppy-Girl-Look. Egal ob Spangen, Haarbänder oder cute Schleifen – 2023 darf es ruhig mal etwas mehr sein.

Mach Platz, Blair Waldorf!

Preppy Girl: So stylen wir unsere Haare jetzt

Preppy is back! Der Hashtag #preppygirl verzeichnet bereits über 150 Mio. Views auf TikTok und damit steht der heißeste Hairstyle-Trend für das Jahr 2023 offiziell fest. Gemeint ist damit eine Art adretter Stil, wie ihn bereits Blair Waldorf in der Hit-Serie „Gossip Girl“ und Cher Horowitz in „Clueless“ zu pflegen wussten. Abgeleitet vom englischen Wort „preppy“ bezieht sich der Name auf die amerikanischen „Preparatory Schools“ und die traditionellen Uniformen in Internaten und Privatschulen. Bereits 2022 war der Style in unserem Kleiderschrank kaum mehr wegzudenken. Jetzt gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Nun geht es auch auf unserem Kopf elitär zu, denn das Frisuren-Motto für 2023 lautet: Je mehr cute Accessoires unsere Haare zieren, desto besser.

Bild: Spotlight

Wer sich jetzt denkt: Haarspangen sind brav und spießig, den belehren wir jetzt offiziell eines Besseren. Denn, dass der Preppy Girl Hairstyle keinesfalls bieder wirken muss, beweisen die Designer:innen, die die Models aktuell mit jeder Menge Schmuck im Haar über die Laufstege dieser Welt schicken. Aber auch Influencerinnen und Celebrities sind bereits auf den Geschmack der süßen Accessoires gekommen. Fest steht schon jetzt: Die auffälligen Details sind DAS Must-have des Jahres.

Bild: Spotlight

So geht der Preppy Hairstyle

Was es beim Preppy Girl Look zu beachten gibt? Die wichtigste Regel lautet: sei mutig! Denn eine Portion Selbstbewusstsein braucht es für den Style. Mit der richtigen Attitüde und einer gewissen Coolness wirkt der Frisuren-Trend überhaupt nicht kindlich oder bieder. Die zweite Regel lautet: Erlaubt ist, was gefällt! Haarklammern mit Perlen oder Strasssteinen wirken besonders verspielt und werten sofort jede Frisur auf. Sleeke Hairstyles wirken zum Beispiel durch XXL-Haarreifen besonders elegant. Aber ihr könnt euch auch an große Schleifen und Scrunchies wagen, mit denen sich jeder Dutt oder Pferdeschwanz perfekt in Szene setzen lässt. Für einen Look, wie direkt vom Laufsteg werden einfach unzählige kleine Haarspangen am Hinterkopf platziert. So oder so, ein stylischer Auftritt ist euch damit garantiert.

Das Beste an dem Hairstyle: Egal ob man es nun eher schlichter mag, oder richtig extravagant – es ist einfach für jeden was dabei. Trendsetterin Hailey Bieber mag es zum Beispiel eher dezenter und entschied sich hier für eine softe Variante des Preppy Girl Styles. Die Frau von Justin Bieber kombinierte einfach zwei süße Haarspangen im Flower-Design zu glatten Haaren – und schaut damit besonders classy aus. Aber egal für welchen Schmuck ihr euch letztendlich entscheidet – ein glanzvoller Auftritt ist mit den schicken Haar-Accessoires auf jeden Fall garantiert. Viel Spaß beim Nachstylen. 😉