In Sachen Skincare lernen wir einfach nie aus – das steht fest! Und so tauchen immer wieder neue fancy Wirkstoffe am Hautpflegemarkt auf, die sich als echte Gamechanger entpuppen. Ihr wollt wissen, welche Inhaltsstoffe dieses Jahr besonders groß sein werden? Wir haben die vielversprechendsten Wirkstoff-Trends für euch zusammengefasst.

So viel sei schon mal verraten: alle Wirkstoffe sind in der Natur zu finden.

Skincare: Auf diese Wirkstoffe setzen wir 2023

Weniger ist mehr – eine Devise, die sich in Sachen Skincare schon seit Jahren abzeichnet. Stichwort Skinimalism! Umso wichtiger ist es also, dass wir die richtigen Produkte verwenden, um unsere Haut zum Strahlen zu bringen. Dabei spielen die Inhaltsstoffe natürlich eine bedeutende Rolle. Wir liefern euch hier ein paar positive Aussichten für 2023, denn in puncto Wirkstoff warten so einige Neuerungen auf uns – und die kommen aus der Natur!

1. Chebula

Ganz groß heuer: Chebula! Wir geben zu, der Name klingt vielleicht eher nach einer Krankheit, als einem ultimativen Powerwirkstoff, doch ihr solltet euch nicht abschrecken lassen. Denn dabei handelt es sich um eine ayurvedische Frucht, die als eines der kraftvollsten Antioxidantien der Natur bezeichnet werden kann. Sie wird aktuell als Star in Sachen Anti-Aging gefeiert. Klar, wir sollten uns nicht gegen das Älterwerden wehren, immerhin gehören Falten einfach zu Leben dazu. Doch zu einer glatteren Haut sagen wir jetzt auch nicht gerade „nein“. Und Chebula soll auf natürlichem Wege dabei helfen, das Auftreten von feinen Linien und Falten zu minimieren, den Hautton auszugleichen, Feuchtigkeit zu spenden und die Haut allgemein strahlender aussehen zu lassen. Zudem wirkt Chebula auch noch entzündungshemmend. Der Wirkstoff ist daher auch für Akne-Haut geeignet. Wir prophezeien also schon mal, dass der Powerwirkstoff dieses Jahr in einer Vielzahl von Beauty-Produkten zu finden sein wird.

Editor’s Choice: Die Super Hydrate Overnight Gesichtsmaske von Paula’s Choice. Der Wirkstoff Chebula ist bereits in der Nachtmaske des Labels zu finden. Sie ist besonders gut für sehr empfindliche Haut geeignet. Die Pflege reduziert in Kombi mit Moltebeere und Reishi, Rötungen, beruhigt die Haut über Nacht und spendet langanhaltende Feuchtigkeit. Erhältlich ist die Gesichtsmaske für 33 Euro im Onlineshop von Paula’s Choice.

Bild: Paula’s Choice

2. Algen

Algen gelten ja schon lange als DAS Superfood schlechthin. 2023 mischen sie nun aber auch in der Beauty-Industrie ordentlich mit. Dabei gibt es natürlich nicht nur die EINE Alge. Wenn ihr Seetang, Algen oder Spirulina auf einer Zutatenliste seht, sind das alles Algenarten. Die Bandbreite ist hier also riesig. Von den feuchtigkeitsspendenden Vorteilen der Braunalgen bis hin zu den Antioxidantien der Grünalgen – Algen dürfen in 2023 in eurer Skincare-Routine einfach auf gar keinen Fall fehlen. Sie wirken außerdem Entzündungen entgegen und spenden gleichzeitig auch Feuchtigkeit. Was will man mehr?

Editor’s Choice: Das Algen-Hyaluronserum von nkm. Bei dem Feuchtigkeitsserum wird die Power des Seetangs mit Hyaluronsäure kombiniert. Der ultimative Wirkstoffkomplex gegen einen fahlen Teint. Was uns zudem überzeugt: der dezente Algenduft des Serums. Keine Angst, ihr riecht nach dem Auftragen, nicht nach einem Maki, versprochen! Der Duft erinnert viel mehr einfach an Urlaub am Meer. Ihr bekommt das pflegende Serum für ca. 35 Euro im Onlineshop des Münchner Labels.

Bild: nkm

3. Pilze

Ein weiterer Trend, an dem kein Skincare-Addict 2023 vorbeikommt: Mushroom Beauty! Pilze avancieren gerade zu den wichtigen Akteuren in Hautpflegeformeln. Dabei ist die vielseitige Wirkung von Pilzen in der Gesundheitsbranche schon seit Jahrhunderten bekannt – in Asien zum Beispiel werden sie bereits seit Ewigkeiten dafür verwendet, Krankheiten zu heilen. Es war daher wohl nur eine Frage der Zeit, bis Pilze auch in der Skincare-Welt mitmischen. Was sich Kosmetikhersteller hier zu nutzen machen: Viele Pilzarten haben starke antioxidative Eigenschaften. Diese tragen dazu bei, die Haut vor Umwelteinflüssen zu schützen und gleichzeitig Entzündungen zu reduzieren. Zusätzlich können sie gereizte Haut beruhigen und sogar Pigmentflecken behandeln. Praktisch: hier gibt’s es bereits relativ viel Produkte am Markt, wir sind aber auch überzeugt davon, dass 2023 noch viele Labels nachziehen werden.

Editor’s Choice: Die Mega-Mushroom Relief & Resilience Soothing Cream von Origins. Die Pflegecreme basiert auf den Wirkstoffen Ulmenrasling, Chaga Pilzen sowie Extrakten aus Narzissen- und Lilienknollen. Eine Kombi – mit der man nichts falsch machen kann. Perfekt geeignet für trockene Hauttypen. Die Creme gibt’s zum Beispiel bei Douglas im Onlineshop und Store.