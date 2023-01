Wir nähern uns mit großen Schritten dem Finale und langsam lichtet sich das Stardickicht im Dschungelcamp. Sechs Kandidaten kämpfen noch um die Krone und lassen dabei nichts unversucht. Sogar Gigi wird langsam zahm und geht mit Djamila auf Kuschelkurs. Eine Frage stellen wir uns aber immer wieder: Wo ist eigentlich Cosimo?

Und der Rauswurf von einem der Stars schockiert alle!

Dschungelcamp Tag 15: Sex-Talk mit Gigi

Nachdem Tag 14 von heftigen Konflikten gezeichnet war, zeigen sich die Stars einen Tag später streichelzart. Es wird wieder gelacht, geblödelt, über sinnlose Dinge sinniert und über Sex diskutiert, genauso wie wir es von unseren Dschungelcampern gewohnt sind. Den Anfang machen Claudia und Djamila (vor Claudias Rauswurf). Die beiden sprechen über’s Camp und schnell wird klar, dass Claudia eigentlich nur eines im Sinn hat: Geld! Denn sie schwärmt Djamila vor, dass sie sich mit ihrer Gage mal wieder einen Wunsch erfüllen kann. Djamila hingegen gibt sich gelassen und erzählt, dass sie sich mit eigentlich nur einen „privaten Psychologen“ wünscht.

Auch beim nächsten Lagerfeuer-Talk ist Djamila involviert. Diesmal geht’s um prominente Vorbilder. Für Djamila sind es Kim Kardashian und J. Lo. – womit sie sich beim Twitter-Publikum noch beliebter macht. Lucas wirft ein, dass es natürlich seine Frau Daniela Katzenberger ist und „generell Frauen mit Kurven“. Alles klar. Das war dann wohl auch das Stichwort für Gigi, denn sobald es um weibliche Körper geht, fühlt er sich vermutlich alarmiert, auch seinen Senf dazuzugeben. Daher erfahren wir dann, dass seine persönliche Vorliebe bei Frauen nicht aus operierten Brüsten besteht, sondern sie dürfen ruhig „natürlich, leicht hängend“ sein, wie Gigi so schön sagt. Dann wendet er sich direkt an Djamila und fragt sie: „Kennst du das, wenn Brüste so gemacht sind?“ Djamila doch nicht! Wie kommt er denn da drauf … ?

Fragt er ernsthaft Djamila, ob sie brüste kennt, die gemacht aussehen? 🤣🤣🤣 #ibes #ibes2023 — Nachtwächterin (@Nachtgedacht) January 27, 2023

Dass Gigi eigentlich immer sagt, was er denkt, wissen wir bereits. Also hält er sich auch nicht zurück, allen zu beichten, dass er Reality-TV sowieso für Blödsinn hält und auch das Dschungelcamp nicht ganz so ernst nimmt. Djamila zeigt sich indes verblüfft, dass Reality-TV mittlerweile ein richtiger Beruf ist. Dann erinnert sie sich daran, dass Gigi vor Beginn der Sendung groß herumposaunt hat, dass er der Erste sein will, der im Camp Sex haben wird. „Da war ich noch Single“, stellt Gigi klar. Na dann!

Djamila: "Wolltest du nicht der Erste sein, der im Dschungelcamp Sex hat?"

Gigi: "Da war ich noch Single."

Djamila: " Da ham wa ja nochmal Glück gehabt!"#IBES pic.twitter.com/9MMkt2H9YE — JayJay (@JuttaJ3) January 27, 2023

Dschungelprüfung: Hatten die Tiere wohl Ohrenstöpsel?

Zur Dschungelprüfung antreten müssen diesmal Cosimo und Jolina. Doch für Cosi ist es bereits die größte Prüfung, heil über die Hängebrücke zu kommen. Als das dann endlich geschafft ist, erwarten Sonja und Jan die beiden zu ihrer Challenge mit dem Namen „Schluss mit Luftig“. Die Stars müssen in enge Wassertanks steigen, die sich langsam mit Wasser füllen, darin bekommen sie Gesellschaft von allerhand beißenden und zwickenden Tieren. Für Cosi das Signal, die nächsten 15 Minuten der Sendung mit lautstarken Ausrufen wie „AHHHHH AHHHHH AHHH“ zu füllen.

Bin kurz davor, mein Telefon aus dem Lautlosmodus zu holen, um Cosimos Gekreische als Klingelton zu nutzen. #ibes — Gewetterhixe (@gewetterhixe) January 27, 2023

Während Cosimo also um sein Leben schreit, versucht Jolina einen kühlen Kopf zu bewahren und einen Stern nach dem anderen mittels Magneten an einer Plexiglaswand zu Cosi in den Tank nebenan zu manövrieren. Die Zeit läuft, das Wasser wird immer mehr und die Tiere werden immer fieser. Cosimo hat inzwischen Frieden mit dem vergleichsweise wirklich sehr großen Reptil (es war eine Agame) auf seinem Kopf geschlossen. Das beschützt ihn immerhin vor den zahlreichen anderen Tieren, die erneute Schreianfälle bei ihm auslösen. Das klang etwa so: „WOAAAAAAMAMAMIAWOAAAAA“ und „AHHHHSCHLANGEAAHHH“.

Das arme Tierchen hat hoffentlich Ohrstöpsel bekommen #ibes — Sternchen (@a_sara2709) January 27, 2023

Am Ende können die beiden aber immerhin drei von sechs Sternen sammeln und sind stolz auf ihre Leistung, eine der wohl härtesten Dschungelprüfung gemeistert zu haben.

Eine Schatzsuche mit Tränen und wo ist eigentlich Cosimo?



Auch diesmal wartet wieder eine Schatzsuche auf die Stars, bei der sie Goodies fürs Camp erspielen können. Jetzt heißt es für Gigi und Djamila, die sich den ganzen Tag über schon super verstanden haben, in den Dschungel aufzubrechen und eine weitere Kiste mit nach Hause zu bringen. Ihre Challenge: Sie müssen auf einem Schwebebalken balancieren und einzelne Klötze darauf ablegen. Je mehr davon am Ende auf dem Balken stehen, desto höher ist ihre Chance, den richtigen Schlüssel für die Schatztruhe zu finden. Doch die beiden haben Glück: Schlussendlich können sie drei Schlüssel wählen, von denen einer tatsächlich passt.

Und auch die Frage (es ging um Sternzeichen) beantworten die Stars auf Anhieb richtig. Daher werden sie mit einer Mikro-Portion Kaffeepulver belohnt. Die Freude ist aber trotzdem riesig! Den Zuschauern ist während der Schatzsuche aber eine ganz andere Sache aufgefallen: Die Art und Weise, wie Gigi sich um Djamila kümmert. Es wirkt fast so, als wären die beiden ein eingespieltes Mutter-Sohn-Duo. Anstatt die Geduld zu verlieren und auszurasten, beruhigt Gigi Djamila und gibt sein Bestes, sie zu motivieren. Am Ende zeigen sich beide überglücklich über ihre Leistung und es fließen sogar ein paar Tränen der Erleichterung – awww! Gigis Fazit: Reality-TV kann eben DOCH schön sein.

Da guckste Dschungelcamp und holst dir aus Versehen dabei die wholesome vibes des Tages. #ibes



Und ich mag Gigi, tut mir nicht leid. — Mallory Slater (@mel_anwri) January 27, 2023

Während sich die einen über Kaffee freuen, fragen sich die Zuseher immer wieder: Wo ist eigentlich Cosimo? Denn bis auf die Dschungelprüfung, ist der Sänger nie zu sehen – auch dann nicht, wenn alle anderen am Lagerfeuer sitzen und sich die Zeit irgendwie vertreiben.

Ist Cosimo eigentlich in den Teich gefallen? #ibes — Florian Immekus (@19Florian91) January 27, 2023

An welchem Tag haben wir eigentlich Cosimo verloren ?#IBES pic.twitter.com/36SU5Q5DrH — Laura (@laurabcdefghijk) January 27, 2023

Auch beim Essen gesellt er sich nicht zu den anderen, sondern schmollt auf seiner Matte. Djamila schafft es dann durch eine Mutti-Motivationsrede, ihn wieder etwas aufzubauen. Dann gesteht Cosi, dass ihm langsam alles zu viel wird und er sich die Zeit im Camp nicht so dermaßen hart vorgestellt hat. Doch scheinbar hat der Djamila-Talk geholfen, denn Cosi springt wieder besser gelaunt durch’s Camp.

Ist es jetzt also wieder harmonisch? Fast. Wäre da nicht der Rauswurf am Ende der Sendung, der unter den Stars einen Schock auslöst. Denn nachdem Jolina und Papis wackeln, muss Papis das Dschungelcamp verlassen. Damit stehen mit Gigi, Cosimo, Lucas, Djamila und Jolina jetzt auch die Top-5 fest. Übrigens: Das Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ findet nicht wie gewohnt am Samstag statt, sondern erst am Sonntag, dem 29. Jänner!

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gibt es jeden Abend auf RTL ab 22:15 Uhr. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.