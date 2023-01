Tag 14 im Dschungelcamp war alles andere als heiter: Cecelias Auszug hat scheinbar tiefe Spuren hinterlassen. So tief sogar, dass Gigi richtig ausrastet – zweimal. Kurz ist nicht klar, ob er seine Fäuste sprechen lässt. Auch eine Essensprüfung steht wiedermal am Programm, doch die bringt eine heftige Eskalation mit ins Camp.

Und auch sonst herrscht dicke Luft unter den Stars.

Dschungelcamp Tag 14: Gigi verliert die Fassung

Die Stimmung im Dschungelcamp kippt weiter und weiter. Mittlerweile sind wir an dem Punkt angelangt, an dem jeder mit jedem Beef anfängt – wahrscheinlich, um sich die Zeit zu vertreiben. Mitten drin befindet sich Hitzkopf Gigi. Dass er seine Emotionen nicht unbedingt unter Kontrolle hat, haben bereits diverse Dschungelprüfungen gezeigt, in denen er richtig ausgerastet ist. Doch Cecelias Auszug hat das Fass jetzt scheinbar zum Überlaufen gebracht. Zuerst verdrückt er noch eine einzelne Krokodilsträne, dann schlägt seine Stimmung um und als Zuseher weiß man: Ui, da zieht ein heftiges Gewitter auf!

Und weil Gigi in dieser Sache niemals enttäuscht, stapft er in Richtung Claudia und hält ihr vor, dass sie immer noch im Camp ist, obwohl sie doch bereits mehrmals geäußert hat, endlich ins Hotel zu wollen. Denn wäre sie freiwillig gegangen, hätte Cecelia vielleicht noch bleiben können. Gigi redet sich so dermaßen in Rage, dass er gegen Bäume boxt (wenn das Jana erfährt!) und Sachen durch die Gegend tritt.

Gigi geht auf die Campmutti los. Kampf der Reality Generationen #ibes — Joan Bleicher (@JoanBleicher) January 26, 2023

Damit sich die Stars ablenken, wählen sie erstmal die Person aus, die diesmal zur Dschungelprüfung antreten muss. Sie einigen sich auf Papis, der noch zwei weitere Camper mitnehmen darf – er entscheidet sich für Lucas und Gigi. Offenbar von der Motivation getrieben, trifft Gigi eine unerwartet erwachsene Entscheidung, geht auf Claudia zu und entschuldigt sich bei ihr. Dann folgt sogar eine Umarmung und wir als Zuseher kennen uns überhaupt nicht mehr aus. Wo kommt diese Harmonie plötzlich her? Wohin sind die Aggressionen verschwunden? Spoiler: Der Friede hält maximal 30 Minuten an …

Dschungelprüfung: Lucas kann nicht schlucken und alle hassen ihn

Auf die drei Stars wartet eine weitere Essensprüfung des Grauens, dessen Inhalt wir euch hiermit kurz zusammenfassen:

Popoloch (jap, kein Scherz!)

Anus

Hühnerherzen

Mäuse-Schwänze

Ziegen-Hoden

1.000-jähriges Ei mit Pansen-Schleim

Maden & Insekten-Saft

Während Papis und Gigi alles brav aufessen und trinken, kämpft Lucas mit jedem einzelnen Gang. Das kostet der Gruppe auch insgesamt zwei Sterne.

Leute, stellt euch einfach vor das Essen wäre eine imaginäre Bolognese!#IBES — tom.🕊️🦛🏳️‍🌈 (@gurgelglup) January 26, 2023

Dennoch erspielen sie insgesamt fünf Sterne – für Gigi allerdings keine Leistung, auf die man stolz sein kann. Und damit ist es auch schon wieder geschehen und Gigi sieht erneut rot. Nach der Prüfung konfrontiert er Lucas: „Wir hätten sieben Sterne sammeln können“. Der rechtfertigt sich mit: „Ich konnte das nicht runterschlucken. Es ging nicht.“ Dafür kassiert Lucas im Netz ziemlich viel Spott und bei vielen kommt ohnehin ein böser Verdacht auf.

Macht Lucas das extra um denen einen reinzuwürgen? #IBES — Tim (@KoenigTull) January 26, 2023

Und dann kommt es zu einem Satz, der noch große Auswirkungen haben wird. Denn von Gigi und Papis hagelt es Vorwürfe und so platzt auch dem immer freundlichen Lucas langsam der Kragen. „Wenn ihr jetzt so redet, kann ich auch Tausend Sachen sagen. Das finde ich ein bisschen hinterrücks“, beschwert er sich. „Tausend Dinge, die ich überspiele, damit das Team funktioniert“, so Lucas. Ups, das hätte er mal besser nicht sagen sollen, denn schon geht’s los. Die Stimmung ist an ihrem Tiefpunkt angelangt. Gigi ist on fire und wirft Lucas vor: „Hör auf, immer ein Engel zu sein“. Und auch Papis fordert Lucas auf, endlich Klartext zu sprechen und offen zu sagen, was er denkt.

Der Streit eskaliert

Zurück im Camp setzen sie ihren Konflikt fort und es kracht noch heftiger – jap, das geht! Lucas beschwert sich nämlich, von seinem „Team“ alleine im Dschungel zurückgelassen worden zu sein. Nur dass er sich selbst dazu entschieden hat, umzudrehen und alleine weiterzugehen … haben Gigi und Papis also recht und Lucas spielt ein falsches Spiel? Für den hitzigen Italiener ist dieser Vorwurf jedenfalls zu viel. Die beiden Männer beschimpfen sich, bis Lucas Gigi an einer SEHR empfindlichen Stelle provoziert. Denn er beleidigt mit dem Satz „Junge, denk erstmal über deine Erziehung nach“, im Grunde Gigis Familie.

Die Luft im Camp wird immer dicker, Gigis Gesichtsausdruck verändert sich in einen besorgniserregenden Zustand und kurz hat man sogar die Befürchtung, dass er mit seinen Fäusten auf Lucas losgeht. Zu Lucas‘ Glück gehen die anderen Stars aber dazwischen und versuchen, für Ruhe zu sorgen. Das gelingt ihnen allerdings nicht wirklich und so geht ein Tag zu Ende, an dem jeder wütend, frustriert und niedergeschlagen war. Da kann auch das Abendessen nicht mehr helfen – mit grantiger Miene verdrücken die Camper ihr Menü und wechseln dabei nahezu kein Wort.

Wenn du keine Ahnung hast, wieso gerade alles eskaliert, du aber froh bist, dass niemand mehr über die Bolognese spricht. #IBES pic.twitter.com/IhO4rzj6M8 — anredo (@anredo) January 26, 2023

Auch der nächste Morgen zeigt nicht wirklich Besserung. Angespannt versammeln sich die sieben Stars ums Lagerfeuer und warten darauf, dass Sonja und Jan verkünden, wer gehen muss. Am Ende trifft es Claudia, die ihr Glück kaum fassen kann. Noch ein paar Tage Wellness und Luxus im Versace-Hotel und vielleicht gönnt sie sich ja auch einen Teller Bolognese …

