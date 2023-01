Das Wochenende bietet sich hervorragend dazu an, um Geld en masse zu verprassen – das wissen wir nur zu gut. Allerdings sollte das eine oder andere Sternzeichen in den kommenden Tagen wirklich darauf achten, wofür es sich lohnt, Moneten auszugeben.

Denn es geht oft schneller als man denkt und die Summe, die einem bleibt, ist nichts als ein Häufchen Elend.

Widder

Es ist keine Seltenheit, dass sich Widder zu impulsiven Käufen hinreißen lassen – das liegt einfach in ihrer DNA. Doch spätestens am Monatsende kommt dann die Quittung: Am Bankkonto erscheint ein rotes Minus. Und das wollen wir nun wirklich nicht erzwingen. Deshalb sollte sich das Sternzeichen an diesem letzten Jänner-Wochenende wirklich zurückhalten und keine unnötigen Einkäufe machen. Ist das neue Paar Schuhe wirklich notwendig? Und muss man unbedingt in das neue Szene-Lokal gehen und unheimlich viel Geld dort lassen, obwohl man genug Essen daheim hat? Die Antwort: Nope! Euer Geldbörserl wird es euch danken.

Zwillinge

Zwillinge fühlen sich hin- und hergerissen. Einerseits versuchen sie stets, anderen auszuhelfen und andererseits ist es jetzt auch höchste Zeit, um mal etwas Geld zu sparen. Gerade am Wochenende bietet sich für das Sternzeichen eine weitere Möglichkeit, um jemanden zu unterstützen; doch das kann richtig teuer werden. Anstatt ständig dafür zu sorgen, dass andere nicht mehr ganz so knapp bei Kasse sind, sollten Zwillinge jetzt in erster Linie mal auf sich selbst schauen und einen strukturierten Plan erstellen, wo sie finanziell stehen möchten.

Löwe

Eine Eigenschaft, die dem Löwen schnell zum Verhängnis werden kann: seine Eitelkeit. Denn gerade, wenn er mit mehreren Leuten in der Gruppe unterwegs ist, neigt er dazu, ziemlich gönnerhaft zu sein. Dabei vergisst er allerdings schnell mal, dass sein Bankkonto da nicht unbedingt mitspielt. Denn all die Runden an Getränken im Club sorgen dafür, dass seine finanziellen Rücklagen schrumpfen. Dieses Wochenende sollte das Sternzeichen also besser etwas ruhiger angehen, dann kommt es auch nicht in Versuchung, Geld auszugeben, das er eigentlich gar nicht besitzt.