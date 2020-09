Gestern (9. September) startete die fünfte Staffel der RTL-Show “Sommerhaus der Stars”. Zum Auftakt gab es gleich mal ordentlich Streit zwischen einigen Kandidaten.

Dabei sorgte vor allem Georgina Fleurs Verlobter Kubilay Özdemir für den wohl größten Skandal des Abends.

Spuck-Skandal beim “Sommerhaus der Stars”

Dieser “Spuck-Skandal” wird wohl in die Geschichte der Reality-Show eingehen. Denn als Kubilay Özdemir eine riesige Diskussion mit dem ehemaligen Bachelor Andrej Mangold startet, spuckte er dem 33-Jährigen plötzlich einfach so ins Gesicht. Die Situation drohte zu eskalieren. Doch wie konnte es eigentlich so weit kommen? Eine große Rolle dürfte wohl auch das ein oder andere Gläschen zu viel gespielt haben. Denn bereits nach dem ersten Tag im Sommerhaus fiel Kubilay bei seinen Mitbewohnern vor allem aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsums auf. Bereits in den frühen Morgenstunden gönnte er sich ein Bier und sorgte bei den anderen Promi-Paaren damit für verwunderte Blicke. Zudem stießen auch die provokanten Sprüche von Georginas Verlobten bei vielen auf Unverständnis.

Verlobter von Georgina Fleur sorgt für Konfrontation

Vor allem Kandidat Andreas Robens kam mit dem Unternehmer so gar nicht zurecht. Denn bereits beim Einzug der beiden Paare kam es zu ersten Sticheleien zwischen Andreas und Kubilay. Und auch in den darauffolgenden Tagen schien sich die Situation nicht zu beruhigen. Als Andreas an Tag Drei abends mehr als nur ein Glas Wein kippte, drohte eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern zu eskalieren. Doch Andreas Frau Caro konnte ihn gerade noch rechtzeitig beruhigen. Dafür legte sich Kubilay schließlich später mit Andrej Mangold an. Anders als mit Andreas eskalierte die Situation dieses Mal aber und das Wortgefecht endete mit einer schockierenden Spuck-Attacke auf den Ex-Bachelor. Binnen Sekunden herrschte im Haus ein rießiges Durcheinander. Die Promis versuchten Kubilay und Andrej zu trennen, um die Situation zu deeskalieren. Im Schlafzimmer konnte Andrej seine Tränen dann schließlich nicht mehr zurückhalten. “Mir kommen die Tränen, weil ich so eine Respektlosigkeit noch nicht erlebt habe”, schluchzte er in den Armen seiner Freundin Jenny.

Den ganzen Streit sowie alle Folgen vom “Sommerhaus der Stars” könnt ihr euch übrigens auf TVNOW ansehen.