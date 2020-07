Für alle Fans des Reality-Formats “Das Sommerhaus der Stars” hat das Warten schon bald ein Ende. Denn wie RTL nun bekannt gab, startet die mittlerweile fünfte Staffel der Show bereits am 9. September.

Die Dreharbeiten zur Sendung fanden aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf einem Bauernhof in Deutschland statt.

“Das Sommerhaus der Stars” startet am 9. September

Lange mussten sich Fans der Reality-Show “Das Sommerhaus der Stars” gedulden, bis es genauere Infos zum Ausstrahlungstermin des Formats gab. Nun bringt RTL Gewissheit und teilte mit, dass die neue Staffel der Sendung am 9. September starten wird. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es bei der Produktion der Staffel in diesem Jahr nämlich zu mehreren Verzögerungen. Laut Insidern habe der Schnitt und die Bearbeitung des Sendematerials im Home-Office deutlich länger gedauert als sonst. Auch die Dreharbeiten vor Ort mussten in diesem Jahr nach Deutschland verlegt werden. Denn in den letzten Jahren wohnten die Stars stets in einem Ferienhaus in Portugal. Die Corona-Pandemie machte RTL nun allerdings einen Strich durch die Rechnung und so findet das Format 2020 erstmals auf einem Bauernhof in Bocholt in Nordrhein-Westfalen statt.

Diese Promi-Paare sind dabei

Ex-DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sandt

Reality-TV-Star Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubi Özdemir

Der ehemalige “Bachelor” Andrej Mangold und seine Freundin Jennifer Lange

Das “Goodbye Deutschland”-Paar Andreas und Caroline Robens

Das “YouTube”-Influencer-Paar Lisha und Lou

“Bullyparade”-Schauspielerin Diana Herold und ihr Mann Michael Tomaschautzki

Ex”Bachelor”-Kandidatin Denise Kappés und ihr Freund Henning Merten

Star-Hypnotiseur Martin Bolze und seine Frau Michaela Scherer

Ex-“Bachelor”-Kandidatin Eva Benetatou und ihr Verlobter Chris

Iris Klein (Mutter von Daniela Katzenberger) und ihr Mann Peter

Alle Folgen von “Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare” könnt ihr euch auf TVNOW ansehen.