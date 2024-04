Gerade erst offenbarte Schauspielerin Rebel Wilson in einem Interview, dass sie ihre Jungfräulichkeit erst mit 35 Jahren verloren hat. Jetzt sorgt eine weitere persönliche Enthüllung der heute 44-Jährigen für Schlagzeilen. Denn wie sie in ihrer Autobiografie „Rebel Rising: A Memoir“, die seit 2. April erhältlich ist, verrät, hatte sie ihren ersten Orgasmus erst mit 39 Jahren.

Mit ihrer Offenheit über ihr Sexleben und ihre Sexualität will die Schauspielerin anderen Mut machen.

Rebel Wilson spricht in ihrem Buch offen über ihr Sexleben

Erst kürzlich sprach Schauspielerin Rebel Wilson in einem Interview mit dem People Magazin über ihre Autobiografie und verriet dabei, dass sie ihr erstes Mal erst mit 35 Jahren hatte und darüber auch in ihrem Buch erzählen werde. Als Jugendliche oder junge Erwachsene über das Thema Sex und Jungfräulichkeit zu sprechen, vermied die heute 44-Jährige so gut es ging. Denn: Es war ihr peinlich. „Normalerweise würde ich einfach den Raum verlassen, wenn das Gespräch geführt wird“, so Rebel gegenüber People. Doch jetzt gibt die Schauspielerin noch tiefere Einblicke in ihr Privatleben und verrät in ihrem neuen Buch auch, dass sie ihren ersten richtigen Orgasmus erstmals mit 39 erlebte. Und zwar alleine; erst dann, als sie ihren Körper „selbst zu erforschen“ begann.

Sie erlebte ihren ersten Orgasmus mit 39 Jahren

„Ich hatte nie wirklich etwas über Orgasmen gelernt“, offenbart Rebel Wilson in ihrer Autobiografie. Die Schauspielerin erzählt darin unter anderem von ihrem „Year of Love“ im Jahr 2010, als sie auf etwa 50 Dates mit Männern war und mit zwei davon Sex hatte. In ihrem Buch schreibt sie, dass sie mit der Zeit gemerkt hat, dass sie beim Sex eigentlich nie über „ihr Vergnügen“ nachgedacht hatte. Ihre früheren Erfahrungen mit Intimität drehten sich hauptsächlich darum, ihren männlichen Sexualpartner zu befriedigen. „Es ging eher darum, dass der Mann zum Höhepunkt kommt, und dann war der Sex ziemlich schnell vorbei.“, erinnert sich die Schauspielerin und gibt zu: „Ich hatte zwar Lust erlebt, aber ich glaube nicht, dass ich zu diesem Zeitpunkt wirklich einen Orgasmus hatte. Ich habe vielleicht gedacht, ich hätte….“.

In ihrem Buch erzählt sie weiter, dass sie damals einen Podcast zum Thema Sexualität gehört hat und daraufhin beschloss, sich ein Sexspielzeug zuzulegen. Rebel begann ihren eigenen Körper damit zu erforschen und erlebte schließlich ihren ersten echten Orgasmus – und zwar im Alter von 39 Jahren. Ihre eigene „Recherche“ brachte sie zu dem Entschluss, dass es beim Sex „um so viel mehr geht als nur darum, dass der Mann kommt“, so die Schauspielerin in ihrer Autobiografie. Dass auch sie einen Orgasmus während des Geschlechtsverkehrs haben soll, hätte eigentlich immer schon ihre Priorität sein sollen, so die 44-Jährige in ihrem Buch. Mit ihrer Offenheit über ihre späte Sexualität will die Schauspielerin anderen Frauen Mut machen und dazu beitragen, das Thema weiter zu enttabuisieren.