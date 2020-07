Die Maskenpflicht stellt uns vor ganz neue Herausforderungen. Wie schafft man es, dass der Lippenstift unter der Maske nicht verwischt?

Mit diesen Tipps hält das Make-up auch unter der Maske perfekt:

Matten Lippenstift verwenden

Benutze am besten einen matten Lippenstift. Denn der hält besser und verwischt nicht so leicht. Wenn dein Liebling aber glossy ist, dann hilf mit einem Lipliner nach. Trage den Lipliner auf der ganzen Fläche auf. Denn so hält auch die glossy-Variante auf den Lippen.

Labello im Vorhinein auftragen

Ein weiterer Trick für besseren Halt auf den Lippen ist, im Vorhinein Labello aufzutragen. Wenn du in der Früh aufstehst, als erstes Labello auf die Lippen geben und nach 10 bis 15 Minuten den Lippenstift auftragen. Durch den Labello werden die Lippen softer und der Lippenstift kann besser einziehen.

Setting-Powder benutzen

Direkt nach dem Auftragen benutze am besten noch ein Setting-Powder. Das sorgt für besseren Halt und macht das Make-up rundum perfekt. Die Maske sollte dann kein Problem mehr darstellen.

Immer einen Concealer dabei haben

Beauty-Tipp des Tages: Hab immer einen Concealer dabei! Denn sollte der Lippenstift trotzdem verwischen, kannst du das ganz leicht mit einem befeuchteten Taschentuch und einem Concealer wieder richten. Einfach mit dem Tuch die verwischten Stellen entfernen und mit dem Concealer das Make-up nachmachen. Und schon hast du wieder schöne Konturen.