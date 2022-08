Der erste Schwarm, die erste Liebe, die erste Beziehung. Es sind Erlebnisse, die uns nachhaltig beschäftigen. Doch einige Sternzeichen kommen nie über sie hinweg.

Denn für diese Sternzeichen ist die erste Liebe auch Jahre später noch Thema!

Krebs

Für die emotionalen und sensiblen Krebse ist jede Beziehung ein nachhaltiger Meilenstein. Doch vor allem die erste große Verliebtheit lässt sie oft lange nicht los. Denn die Krebse, die gerne alles zerdenken, denken auch Jahre später noch an ihren ersten großen Schwarm.

Sie überlegen dann auch, was damals schief gelaufen ist. Die Krebse neigen dazu, Fantasien wie „das wäre der Eine gewesen“ oder „richtige Person, falsche Zeit“ nachzuweinen. Insbesondere, wenn sie gerade Single sind. Aber liebe Krebse: es gab schon gute Gründe für ein Ende der Beziehung, vertraut da eurem alten Ich!

Fische

Fische leben für Nostalgie. Sie ziehen sich gerne in ihre eigene kleine Welt zurück und erinnern sich an alte vergangene Tage. Eben diese Vorliebe fürs „in der Vergangenheit leben“ äußert sich auch in Sachen Liebe. Denn besonders die erste große Liebe lässt die lieben Fische lange nicht los. Auch wenn sie mittlerweile wieder vergeben, in einer langjährigen Beziehung oder verheiratet sind: die erste Liebe bleibt für sie immer ein Thema.

Fische sind deshalb auch jenes Tierkreiszeichen, das sich nach einigen Jahren wieder bei dem oder der Ex meldet. Aber nicht aus romantischen Gründen, sondern einfach nur, um in Erinnerungen zu schwelgen und gemeinsam für einen Augenblick über die „gute alte Zeit“ zu schwärmen.

Jungfrau

Als ultimative Perfektionisten lieben es die Jungfrauen, Situationen nachträglich zu analysieren. Das gilt auch für Beziehungen. Sie gehen jeden Streit auch Jahre später noch einmal mental durch, überlegen jeden Schritt und rekonstruieren das Beziehungs-Aus wieder und wieder. Das gilt ganz besonders für die erste Beziehung und die erste große Liebe.

Denn die Perfektionisten wollen einfach nicht akzeptieren, dass auch sie schuld an dem Ende einer Beziehung haben und eventuell etwas falsch gemacht haben – und suchen deshalb intensiv nach den Fehlern des anderen.