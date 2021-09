Es gibt Menschen, die sind einfach nie erreichbar. Jeder Anruf landet in der Mailbox und jede Nachricht wird erst nach einer halben Ewigkeit beantwortet. Drei Sternzeichen sind besonders schlimm, was dieses Phänomen angeht.

Diese Tierkreiszeichen sind einfach immer zu busy, um auf ihr Handy zu schauen.

Krebs

Der Krebs mag tiefgründige und detailreiche Gespräche. Dieses Bedürfnis wird weder auf Messengern erfüllt, noch bei kurzen Telefonaten. Deshalb suchen sie immer das persönliche Gespräch. Ihr Smartphone ist meistens nur ein Mittel zum Zweck, um sich mit Freunden für persönliche Gespräche zu verabreden. Nur in den allergrößten Ausnahmen lassen sie sich einen Videocall ein.

Schütze

Auch der Schütze lässt sein Handy ständig irgendwo liegen, oft vergisst er einfach, dass es überhaupt existiert. Das passiert ihm ständig, weil er immer viel zu beschäftigt ist, um sich den Inhalten seines Handys hinzugeben. Für dieses Sternzeichen fühlt sich das Smartphone ähnlich an, wie eine Einschränkung ihrer Freiheit. Aus diesem Grund lassen sie es absichtlich immer wieder irgendwo liegen, um sich dem gefühlten Freiheitsentzug zu entgehen.

Fische

Fische sind oft sehr verträumt. Dabei geht einfach vieles an ihnen vorbei, unter anderem auch ihr Smartphone. Wenn viel um sie herum passiert, dann gerät ihr Handy einfach in Vergessenheit. Daher braucht es oft eine gefühlte Ewigkeit, bis Fische auf eine Nachricht antworten. Aber das machen sie nicht mit Absicht, denn grundsätzlich sind sie sehr gesellig und kommunikativ. Es liegt einfach in ihrer verträumten Natur .