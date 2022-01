Das schwangere Model Fiona Erdmann hat sich mit Corona infiziert. Ihre größte Sorge galt dabei natürlich dem ungeborenen Baby in ihrem Bauch. Nun meldet sich die Influencerin mit einem ersten Gesundheitsupdate bei ihren Followern.

Das Model litt unter starken Erkältungssymptomen und musste sogar in die Notaufnahme.

Fiona Erdmann ist an Corona erkrankt

Bereits seit Beginn der Corona-Pandemie ist bekannt: Für Schwangere ist das Coronavirus besonders gefährlich. Umso größer wohl der Schreck für Fiona Erdmann. Sie, Ehemann Moe und ihr Sohn Leo haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab das schwangere Model bereits am Wochenende auf ihrem Instagram-Account bekannt. In einem langen Post erklärt Fiona dann heute, dass es trotz weniger Kontakte in den vergangenen Wochen zu einer Infektion gekommen sei.

„Für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Unsere gesamte Familie ist an Covid-19 erkrankt. Und das, obwohl wir in den letzten Wochen kaum unterwegs, draußen oder in Kontakt mit vielen Leuten waren“, schreibt das Model.

Gleich zu Beginn ihres Statements teilt die Influencerin mit, dass es ihrem Sohn Leo mittlerweile „ganz gut“ geht. Sie schreibt dazu: „Er hatte am Anfang Fieber und dann leichten Husten. Aktuell niest und hustet er nur noch.“ Anders sieht es da bei ihrem Mann Moe aus. „Moe und dem Rest der Familie geht es leider nicht so gut. Vor allem Moe hatte heute Nacht wirklich sehr starkes Fieber und Schmerzen im ganzen Köper. Für mich war es daher fast unmöglich mich auszuruhen, da ich mich sowohl um Moe als auch um Leo kümmern musste.“ Demnach hat Fiona eine harte Nacht hinter sich. Sie selbst sei am Wochenende sogar in der Notaufnahme gewesen.

Ungeborenem Baby geht es gut

Die gute Nachricht ist aber: Ihr selbst gehe es inzwischen den Umständen entsprechend gut, wie sie erklärt: „Ich habe aktuell nur eine laufende Nase, Husten und Niesen, keinerlei Schmerzen oder sonstige Beschwerden. Also aktuell ein recht harmloser Verlauf. So schnell wie es schlimm angefangen hat, war es dann auch wieder okay. Bitte drückt mir die Daumen, dass das auch so bleibt.“

Und zum Ende ihres Posts verkündet Fiona noch die allerbeste Nachricht. Mit ihrem „Würmchen im Bauch“ scheint alles okay zu sein. „Ich fühle es treten und kicken und das gibt mir einfach ein so sicheres Gefühl. Für mich war die Covid-Diagnose eigentlich nur wegen meiner Schwangerschaft so ein riesengroßer Schock, da ich wirklich Angst um mein Baby hab.“ Eine Angst, die mehr als verständlich ist, da Fiona im Frühling 2021 eine Fehlgeburt verkraften musste.