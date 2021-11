Wettbewerbsdenken kann vor allem im Berufsalltag oder der Ausbildung immer wieder von Vorteil sein und dient vielen als Motivationsquelle. Doch einige Sternzeichen übertreiben diesen Ansatz und sehen in fast jedem Menschen Konkurrenz.

Diese drei Sternzeichen sind vom Konkurrenzdenken angetrieben.

Löwe

Löwen lieben das Rampenlicht. Sie stehen am liebsten im Mittelpunkt und sorgen mit ihren Erzählungen für die Hauptunterhaltung in jeder Runde. Der eitle und ehrgeizige Löwe verträgt es dementsprechend nur sehr schwer, wenn jemand anderes im Fokus steht.

Er beginnt dann schnell, die andere Person als Konkurrenz zu betrachten und sich mit ihr zu vergleichen. Meist endet das für den ehrgeizigen Löwen in Wettbewerben: Wer konnte den Freundeskreis besser unterhalten, wer hat das bessere Projekt abgegeben, wer das schönere Outfit.

Doch das Sternzeichen sieht den Konkurrenten nicht sofort als Gefahr, sondern oft als Antrieb, mehr aus sich selbst zu machen und die Selbstoptimierung auf eine neue Stufe zu bringen. Dadurch schafft sich der Löwe immer wieder neue Challenges, die er meistern möchte.

Zwilling

Für das Sternzeichen Zwilling geht es in vielen Bereichen um die Optik. Sie wollen interessant, witzig und aufregend wirken und geben ihr Bestes, dieses Bild aufrechtzuerhalten. Zwillinge pflegen meist ein großes soziales Umfeld, in dem sie eine ganz bestimmte Rolle innehaben und ihren Freunden ebenfalls eine Rolle zuteilen.

Wenn die Freunde in den Augen des Tierkreiszeichens dann jedoch aus dem Rahmen fallen oder sich in eine andere Richtung entfalten, verurteilen Zwillinge schnell auch ihre engsten Freunde. Denn Zwillinge wollen die Ordnung beibehalten; wer ihnen den Thron als interessanteste oder lustigste Person streitig machen könnte, wird automatisch zum Rivalen. Ganz egal ob es die beste Freundin, die nette Arbeitskollegin oder der Chef ist.

Widder

Widder haben gerne das Sagen. Sie lieben es, in einer Führungsposition zu sein und blühen auf, wenn sie anderen vorschreiben können, was zu tun ist. Um an die Spitze zu gelangen, müssen sie aber meist hart arbeiten und viele Hürden meistern. Dadurch entwickeln sie oft ein enormes Konkurrenzdenken, das sie im späteren Leben nur schwer ablegen können.

Denn wenn man sein Umfeld einmal als Konkurrenten sieht, ist es schwer, mental aus ihnen Freunde zu machen. Doch viele Widder schaffen es mit der Zeit, eine Balance zu finden und zu erkennen, dass das Konkurrenzdenken schnell toxisch werden kann. Das Tierkreiszeichen schafft es dann, auch im Team zu arbeiten und das Rampenlicht mit anderen zu teilen.