Okay, wir haben gerade etwas über unsere Lieblings-Maklerinnen herausgefunden! Und wir sind uns ziemlich sicher, dass auch ihr gleich vollkommen ausrasten werdet. Denn ein Star aus „Selling Sunset“ ist eigentlich eine waschechte Hamburgerin!

Sie spricht sogar fließend deutsch!

Dieser „Selling Sunset“-Star wurde in Deutschland geboren

Gerade als wir dachten, wir wüssten alles rund um unsere liebsten Luxus-Maklerinnen aus der Netflix-Show „Selling Sunset“, kommt ein Fun-Fact um die Ecke, der uns innerlich ausrasten lässt. Oder wusstet ihr etwa, dass einer der Oppenheim-Mitarbeiterinnen aus Deutschland kommt? Also so richtig! Geboren und aufgewachsen. Und sie kann sogar fließend deutsch!

Wir wollen euch mal nicht länger auf die Folter spannen; denn die Antwort ist: Davina Potratz! Jap, richtig gelesen. DIE Davina, die für mächtigen Streit und Zickereien innerhalb der Mädelsgruppe und ihren Männern gesorgt hat. Und ja, auch DIE Davina, die letzte Staffel beschlossen hat, die Oppenheim Group zu verlassen, dann aber wohl nur mäßig erfolgreich war und wieder zu Jason, Brett und Co. zurückkehrte.

Wer sich bereits durch das Instagram-Profil der Luxus-Maklerin gescrollt hat, hat bestimmt gesehen, dass sich Davina öfter mal in Deutschland aufhält. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund: Denn die brünette Schönheit wurde in Hamburg geboren. „Mein Vater ist zu 100 Prozent Deutscher, meine Mutter ist zur Hälfte Deutsche und zur Hälfte amerikanische Ureinwohnerin“, verrät Davina mal in einem Interview mit twenty2.

Von Hamburg nach Hollywood

Da Davina in Hamburg aufgewachsen ist, spricht sie natürlich auch perfekt deutsch. Doch ihre Mutter bestand immer darauf, dass sie auch Englisch fließend beherrscht. Und so kam es auch, dass Davina die International School in Hamburg besuchte. Nach ihrem Abschluss wanderte die gebürtige Deutsche aber in die USA aus und begann ein Marketing-Studium in Malibu. Ihre Wurzeln in Deutschland wird sie aber wohl nie vergessen. Denn mindestens einmal pro Jahr (vor Pandemie-Zeiten) besucht sie ihre Familie in Hamburg.

Der deutschen Bild-Zeitung gegenüber verrät Davina sogar, was sie am meisten an ihrer Heimat vermisst: „Das Essen ist so lecker. Vor allem das Brot und der Käse.“ Oh, das können wir nur zu gut nachvollziehen! Aber dennoch sind Brot und Käse nicht Grund genug für Davina, um nach Deutschland zurückzukehren. Dafür habe sie in den letzten Jahren viel zu hart an ihrer Hollywood-Karriere gearbeitet.

Und die kann sich sehen lassen! Denn seit über 15 Jahren macht sie die Immobilien-Branche in Kalifornien unsicher. Zu ihren berühmtesten Kunden zählen Justin Bieber und Dakota Johnson! Davor hat sie noch jahrelang für Ford gemodelt und bereiste durch ihren Job Metropolen wie etwa London, Mailand und New York.

Komplett anderer Look für die Show

Mittlerweile zählt Davina wieder zu einem fixen Mitglied der „Selling Sunset“-Squad. Dabei hätte es fast nicht geklappt, wie die Maklerin der Bild erzählt: „Ich wurde in der letzten Minute gefragt, ob ich mitmache. Ein paar andere Mädels entschieden sich kurz vorher dagegen — somit war ich drin.“ Was ein Glück! Daran, dass die Serie erfolgreich werden würde, hat Davina nie gezweifelt. „Ich habe von Anfang an damit gerechnet, dass die Serie ein Erfolg wird. Ich weiß, wie Los Angeles tickt und wofür die Oppenheim Group steht — wir Mädels und die Bosse sind die perfekte Mischung.“

Was Davina vor Beginn der Dreharbeiten jedoch nicht wusste war, dass sich die Story nicht nur um die Immobilien-Geschäfte drehen würde. Denn eines war den Produzenten wirklich wichtig: Persönliches und Lifestyle! Und mal ehrlich: die Luxus-Hütten in der Show sind zwar hübsch anzusehen, sind aber in Wirklichkeit reine Nebensache. Viel spannender sind doch das Drama und die Outfits der Maklerinnen.

Apropos Outfits: für die Serie musste sich Davina optisch ganz schön verändern. „Ich musste meinen kompletten Look anpassen“, verrät die Luxusmaklerin. Statt Jeans und schwarzem Cardigan hieß es für Davina ab sofort: Designer-Kleidung und High Heels!