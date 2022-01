In Israel kam es zu einer kleinen medizinischen Sensation. Denn eine Frau, die mit zwei Gebärmüttern geboren wurde, bekam jetzt Zwillinge. Laut dem Krankenhaus hatte jedes Baby eine eigene Gebärmutter.

Die Babys mussten per Kaiserschnitt zur Welt gebracht werden.

Frau mit zwei Gebärmüttern: Zwillinge wachsen jeweils in eigener Gebärmutter

„Bei der ersten Schwangerschaftsuntersuchung ist der Arzt fast in Ohnmacht gefallen“, erzählt eine junge Frau aus Israel. Denn ihre Zwillingsgeburt ist ziemlich außergewöhnlich. Ihr Zwillingspaar wuchs nämlich in zwei unterschiedlichen Gebärmüttern auf. Der Grund für diese außergewöhnliche Schwangerschaft ist eine Fehlbildung am Uterus mit dem Namen Uterus didelphys. Diese verursacht, dass die Gebärmutter der Frau eine Doppelanlage hat. Weltweit sind rund 0,3 Prozent der Frauen von Uterus didelphys betroffen. Entdeckt wird es aber oft erst im Laufe des Erwachsenwerdens.

Dass sie diese Fehlbildung hat, erfuhr die Israelin etwa erst im Alter von 20 Jahren. Damals wurde ihr auch gleich mitgeteilt, dass eine Schwangerschaft dadurch auch in beiden Gebärmüttern möglich sei. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei jedoch sehr gering. Wie die israelische Tageszeitung Haaretz berichtet, liege sie bei etwa eins zu einer Million.

Doch die heute 31-Jährige ist eben diese eine. Das war nicht nur für sie ein kleiner Schock, sondern auch für das medizinische Personal, das sie begleitet. Der behandelnde Arzt war etwa so schockiert, dass er „zehn Minuten gebraucht hat, um mir mitzuteilen, dass ich in jeder Gebärmutter einen Embryo habe“, erzählt die Frau.

Da es bei einer so seltenen Schwangerschaft durchaus zu einigen Komplikationen kommen kann und das Risiko für Fehlgeburten zudem sehr hoch war, wurde die junge Frau während ihrer Schwangerschaft kontinuierlich untersucht. Auch die Entwicklung der beiden Babys wurde streng überwacht.

Kaiserschnitt in 35. Schwangerschaftswoche

So war es auch möglich, dass die Zwillinge bis zur 35. Schwangerschaftswoche in ihrer jeweiligen Gebärmutter heranwachsen konnten, bevor sie per Kaiserschnitt zur Welt kamen. Ein Moment, in dem nicht nur die Mutter ihre Babys zum ersten Mal sah, sondern auch die Kleinen sich erstmals kennenlernten. Ein kurioses Phänomen bei Zwillingen.

Doch auch die Schwierigkeiten der Schwangerschaft und die Angst davor, dass es eines der beiden Babys nicht überleben könnte, sind jetzt vergessen. Denn: „Die Zwillinge – ein Junge und ein Mädchen – sind süß und toll und ich bin sicher, dass sie die besten Geschwister und Freunde sein werden, auch wenn sie sich gerade erst kennengelernt haben„, erzählt die frischgebackene Mama gegenüber Haaretz.