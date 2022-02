Rihanna setzt jetzt ein klares Zeichen für mehr Inklusion in der Mode. In ihrer Valentinstags-Kollektion von Savage x Fenty präsentiert die Sängerin nämlich erstmals auch Dessous für Männer.

Und das Netz ist begeistert.

Rihanna ist gerade in aller Munde. Nachdem sie gestern ganz stolz ihre Schwangerschaft bei einem Spaziergang in New York mit ihrem Freund A$AP Rocky bestätigt hatte, kommt jetzt schon das nächste Schmankerl für ihre Fans.

Die Sängerin hat sich nämlich für ihr Lingerie-Label Savage x Fenty zum Valentinstag am 14. Februar etwas ganz besonderes einfallen lassen. In der neuen Kollektion ihres Dessous-Labels gibt es knappe Höschen, ein knallrotes Harness und enge Oberteile – und das alles für Männer!

Die neue Kollektion, die die Musikerin herausgebracht hat, heißt „Glossy Flossy“ und beinhaltet Dessous und Lingerie für Männer und Frauen – natürlich in Rot – eben weil Valentinstag und so.

Zu den Pieces der Männerkollektion gehört zum Beispiel ein hautenges Crop-Top aus durchsichtigem Mesh.

Der große Star der neuen Valentinstags-Kollektion ist aber ein Body-Harness. Das ist so beliebt, dass es mittlerweile sogar schon ausverkauft ist. Ein Twitter User konnte offenbar aber noch eines ergattern und freut sich: „Must be love on the brain“ – und damit zitiert er einen von Riris größten Hits.

Fest steht: Die neue Lingerie-Linie für Männer stößt im Netz auf großen Anklang. Dabei ist es nicht die erste Kollektion, die die Sängerin für Männer entworfen hat, aber mit Abstand die freizügigste.

Nachdem Savage x Fenty erstmals einfache Boxershorts auf den Markt gebracht hatte, kommentierte eine große Anzahl von Fans, dass sie sich mehr Optionen für Männer wünschen würden. Mit dieser Kollektion bewies die Schauspielerin jetzt, dass sie das Feedback ihrer Fans ernst nimmt!

One thing about @rihanna and @SavageXFenty is that they listen! When she first put out the men’s collection we collectively said “girl we want more sexy ish, not just basic boxers and briefs.” Now look…other brands should take note. https://t.co/Qdi9oxnulM