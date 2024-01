2024 hat gerade erst begonnen – und für manche zeichnet sich jetzt schon ab: es wird das Jahr der Liebe. Denn drei Sternzeichen schweben derzeit auf Wolke 7.

Und es sieht ganz so aus, als würde diese Glückssträhne noch weiter anhalten.

Widder

Vor allem für die Widder-Geborenen in Langzeit-Beziehungen wird 2024 liebestechnisch ein ganz besonders aufregendes Jahr. Denn die Widder erleben ein Jahr voller Überraschungen und Highlights mit ihrem Partner beziehungsweise ihrer Partnerin. Sie sind jetzt endlich bereit, den nächsten großen Schritt zu wagen und erkennen schnell: so sehr solche großen Schritte auch Angst machen können – so sehr lohnen sie sich auf lange Sicht. Denn so glücklich wie 2024 waren die Widder schon lange nicht mehr.

Waage

Die liebevollen und harmoniesuchenden Waagen werden 2024 nur so mit Liebe überhäuft. Und zwar nicht nur, wenn es um romantische Beziehungen geht, sondern auch bei Freundschaften. Denn all der Einsatz, den die Waagen in den vergangenen Jahren in ihre Beziehungen hineingesteckt haben, zahlt sich jetzt um ein Vielfaches aus und die Waagen merken, wie wichtig sie ihren Liebsten sind. Ein wirklich wichtiges Gefühl der Wertschätzung, das die Waagen jetzt bekommen.

Schütze

Single-Schützen aufgepasst: 2024 könnte euer Dating-Jahr werden. Denn in den kommenden Monaten kommt ihr so richtig aus euch heraus und entdeckt Seiten an euch, die euch bisher gar nicht bekannt waren. Nutzt diesen Motivationsschub und wagt euch auch in Bereiche, die euch bisher unbekannt waren. Ihr hattet bis jetzt nie Lust auf Online-Dating oder Blind-Dates? Dann ist 2024 vielleicht das Jahr, in dem ihr gerade auf diesem Weg die große Liebe kennenlernt!