Ein gemütlicher Urlaubsstart sieht definitiv anders aus! An Bord eines Flugzeuges, das von Bangkok nach Phuket unterwegs war, befand sich eine lebendige Schlange. Als Fluggäste den blinden Passagier entdeckten, brach großes Chaos aus.

Die Maschine war kurz davor, den Landeanflug einzuleiten, als die Schlange zum Vorschein kam.

Horror auf 10.000 Metern Höhe: Schlange in Flugzeug entdeckt

Schlangenphobiker:innen müssen jetzt stark sein: Auf einem Flug, der von Bangkok auf die Urlaubsinsel Phuket unterwegs war, befand sich ein tierischer Passagier, auf den die meisten wohl lieber verzichtet hätten. Die Crew von AirAsia bereitete sich gerade auf den Landeanflug vor, als ein Fluggast plötzlich eine Schlange an Bord entdeckte. Das Tier schlängelte sich an der Decke des Fliegers entlang, von der Deckenbeleuchtung zu den Gepäcksfächern.

Ein Video, das mittlerweile auf Tiktok viral gegangen ist, zeigt, dass kurz nach der schockierenden Entdeckung Chaos im Flugzeug ausbricht. Für viele Menschen ist der Flug an sich oft eine große Herausforderung. Dann aber auch noch auf rund 10.000 Metern Höhe mit einem Reptil gefangen zu sein, übersteigt wohl alles Vorstellbare. Kein Wunder also, dass einige Passagiere fluchtartige ihre Sitzplätze verlassen, um ja nicht mit der Schlange in Berührung zu kommen. Ein Clip des Schlangenfundes hat bereits fast fünf Millionen Aufrufe. Viele User:innen vergleichen die Situation im Flugzeug mit dem Film „Snakes on a Plane“ – einem Action-Thriller aus dem Jahr 2006, in dem Samuel L. Jackson die Hauptrolle spielt.

Flugbegleiter fängt Schlange ein

Auf dem Tiktok-Video ist auch einer Flugbegleiter zu sehen, der mittels Plastiksack und leerer Flasche versucht, die Schlange einzufangen. Zur Erleichterung aller Passagiere gelingt dem Crew-Mitglied sein mutiges Vorhaben schließlich. Gegenüber CNN bestätigte der Sicherheitschef von AirAsia, Phol Poompuang, den Vorfall und versicherte, dass es sich dabei um ein „sehr seltenes Vorkommnis“ handle. „Die AirAsia-Besatzung war für den Umgang mit einem solchen Vorfall gut geschult und hat die Passagiere als Vorsichtsmaßnahme aus dem Bereich verlegt“, so der Sicherheitschef weiter.

Wie es dazu kommen konnte, was mit der Schlange nach der Landung passiert ist und ob es sich dabei möglicherweise um ein giftiges Tier handelte, ist allerdings nicht klar. Das gesamte Flugzeug wurde in Phuket nach weiteren Schlangen durchsucht – jedoch ohne Ergebnis.

Nicht das erste Mal

Es nicht der erste Zwischenfall mit einer Schlange an Bord eines AirAsia-Fluges. Im Februar 2022 entdeckte man eine gefleckte Python auf einem Inlandsflug in Malaysia. Die Maschine musste umgeleitet werden. Auch damals versicherte die Fluggesellschaft, dass es sich dabei um einen „sehr seltenen Vorfall“ handle, „der in jedem Flugzeug von Zeit zu Zeit vorkommen kann“.