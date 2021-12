Tja, langsam aber sicher werden auch die Stars aus unserer Kindheit erwachsen. Könnt ihr euch noch an Kelsi Nielsen, die schüchterne Klavierspielerin aus „High School Musical“ erinnern? Sie hat „Ja“ gesagt! Schauspielerin Olesya Rulin hat geheiratet.

Auf Instagram teilt sie Einblicke ihrer Traumhochzeit.

„High School Musical“-Star hat „Ja“ gesagt

Anfang der 2000er wurde Olesya Rulin in den „High School Musical“-Filmen bekannt. Darin verkörperte sie Kelsi Nielson, eine schüchterne und sehr liebenswerte Klavierspielerin, die Gabriella, Troy und Co immer unterstützte. Seit 2020 ist sie regelmäßig in der US-Serie „Navy CIS: L.A.“ zu sehen. Auf Instagram versorgt die hübsche Schauspielerin ihre zahlreichen Follower fast tagtäglich mit Beauty-Content oder nimmt sie auf die Reise einer Film-Produktion mit. Details aus ihrem Privatleben teilt die gebürtige Russin nur sehr selten.

Umso überraschender war es dann, als die 35-Jährige Bilder einer Hochzeit teilte. Ihrer Hochzeit! Denn Olesya Rulin hat geheiratet. Offenbar gab sie bereits Mitte November ihrem Langzeitfreund Joseph Noel Pauline das „Ja-Wort“. Die Bilder zeigen ein überglückliches Paar, das den Rest seines Lebens miteinander verbringen möchte.

Mehr Details im Jänner

Die Fans von Olesya sind natürlich neugierig geworden und wünschen sich, mehr von dem Special-Day der Schauspielerin zu sehen. Und das werden sie auch! In einem weiteren Posting, auf dem man die traumhaften Ringe sieht, die die Braut während der Hochzeit getragen hat, schreibt sie: „Ich kann es gar nicht erwarten, euch mehr Details unseres besonderen Tages zu verraten.“ Im Jänner 2022 soll es so weit sein! Dann steht ihre Lovestory auf ihrer „neuen Website“, wie die frisch Verheiratete berichtet.

Was man aber jetzt schon sagen kann: Die bezaubernde Braut hat sich für ein schlichtes, aber wunderschönes Kleid der Marke „Silk Laundry“ entschieden und sieht darin einfach umwerfend aus.