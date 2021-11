Gestern am 11. November war es so weit. Paris Hilton und Carter Reum gaben sich das Ja-Wort. Die exorbitante Feier fand auf dem Anwesen ihres verstorbenen Großvaters Barron in Los Angeles statt.

Mit einem Foto auf ihrem Instagram-Kanal feiert sie den Anfang vom Rest ihres Lebens.

Paris Hilton hat geheiratet

Noch Anfang dieses Jahres gab die Hotelerbin ihre Verlobung mit dem Autor und Unternehmer Carter Reum bekannt. Am 11.11. war es dann so weit und die beiden gaben sich auf dem Anwesen ihres verstorbenen Großvaters in Los Angeles das JA-Wort. Kurz vor der Hochzeit erzählte Carter in der aktuellsten Folge von Paris‘ Podcast „This is Paris“: „Es wird definitiv eine Märchenhochzeit“. Wer hätte bei Paris auch etwas anderes erwartet?! 😉 Sie schien unterdessen sehr aufgeregt und nervös. Der Hochzeitstanz machte ihr im Vorfeld große Sorgen, so die Hotelerbin. Sie sei zweimal beim Tanzunterricht gewesen, aber für sie sei tanzen einfach schwer, erzählt sie.

Das schien dann bei der Hochzeit aber völlig vergessen. Denn in Wahrheit hatten alle ohnehin nur Augen für Paris und ihre Hochzeitskleider. Bei der Zeremonie selbst trug die 40-Jährige eine traumhafte, blumenbestickte Robe von Oscar de la Renta. Laut einem Insider soll sie sich erst am Abend zuvor für dieses Kleid entschieden haben.

Zehn Kleider für die dreitägige Feier

Wenn Paris eines nicht ist, dann ist es bescheiden. Denn die Party ist noch nicht vorbei. Die Hochzeitsfeier soll nämlich insgesamt drei Tage lang dauern. Unter den Gästen befanden sich Hollywoodstars wie Emma Roberts und Kim Kardashian. Diejenigen von euch, die Paris Hiltons Hochzeitsvorbereitungen auf Social Media mitverfolgt haben, wissen vermutlich von ihren zehn geplanten Kleidern für die Feierlichkeiten. Außerdem wurde ständig von einem Kamerateam begleitet, die ihre Hochzeitsvorbereitungen für ihre Fernsehdokumentation „Paris in Love“ festhielt.