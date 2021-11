Manche Menschen tun sich besonders schwer, wenn es um Struktur und Ordnung geht. Deshalb versinkt bei ihnen alles in einem kleinen Chaos. Das könnte an den Sternen liegen. Denn einige Sternzeichen sind verdächtig häufig chaotisch.

Diese drei Tierkreiszeichen sind besonders häufig chaotisch.

Fische

Fische schwimmen gefühlt in anderen Sphären. Sie sind so verkopft und in Gedanken, dass sie oft nicht mitkriegen, was um sie herum eigentlich so alles passiert. Das Chaos um sie herum geht so praktisch an ihnen vorbei. Wenn Fische die Konsequenzen ihres Chaos zu spüren bekommen, z.B. durch Terminkollisionen, dann ändern sich meist trotzdem nichts. Denn dafür fehlt ihnen leider die Disziplin.

Skorpion

Der Skorpion liebt Ordnung zwar, aber er versäumt es immer wieder sich selbst darum zu kümmern. Ständig ist der Skorpion mit seinen eigenen Emotionen und Problemen so sehr beschäftigt, dass sich das meistens in einem riesigen Chaos in seiner Wohnung bemerkbar macht. In der Spüle stapeln sich die Teller und gebrauchten Tassen, in seinem Schlafzimmer findet man ein ganzes Schlachtfeld von getragener Kleidung.

Widder

Eigentlich ist es untypisch für den ehrgeizigen und unerschrockenen Widder. Das Sternzeichen arbeitet strukturiert und gezielt auf seine Ziele hin und versucht aus jeder Situation das Beste zu machen. Doch der Widder hat auch einen Hang zur Hektik, wenn es mal stressig wird. Dann verliert er den Überblick und sein ganz Leben versinkt in einem riesigen Chaos. Beim Widder gibt es allerdings Hoffnung: Denn sobald der Stress verfliegt, kümmert er sich um seine chaotische Spur der Verwüstung.