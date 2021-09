Mal ist man happy dann wieder am Zweifeln. Mal jagen tausend Schmetterlinge durch den Bauch, dann sind sie plötzlich wieder weg. Keine Sorge, so geht es gerade vielen! Denn der September sorgt aktuell für ein mächtiges Gefühlschaos. Jetzt heißt es anschnallen und bloß nicht die Kontrolle verlieren.

Besonders diese drei Sternzeichen befinden sich gerade in einem richtigen Wirrwarr aus Gefühlen!

Wassermann

Der Bauch sagt ja, der Kopf sagt nein und das Herz macht sowieso sein eigenes Ding. Wassermänner haben es diesen Monat nicht gerade einfach. Denn sie haben zwar eine Person gefunden, die große Gefühle in ihnen auslöst, doch die Frage ist, ob es tatsächlich die richtigen Gefühle sind! Denn eigentlich sollte man doch auf Wolke Sieben schweben, wenn man verliebt ist. Und nicht mindestens einmal am Tag alles infrage stellen. Wie wäre es, einfach mal mit anderen darüber zu sprechen und deren Meinung zu erfragen? Vielleicht erschließt sich dann ein völlig neuer Blickwinkel…

Waage

Auch wenn Waagen dafür bekannt sind, im Gleichgewicht zu bleiben, wirbelt ihre aktuelle Liebes-Situation alles ein wenig durcheinander. Es geht auf und ab und dann wieder geradeaus, bis es wieder steil bergab geht. In dieser Achterbahn der Gefühle steckt niemand so gerne. Um ein für alle Mal klar Schiff zu machen, sollte sich dieses Sternzeichen genau überlegen, was es möchte und das auch der anderen Person über kommunizieren. Denn nur so löst sich das ewige Gefühlschaos auf und die Waage kann wieder klar denken.

Steinbock

Wenn der Steinbock eines im Griff hat, dann sind das seine Emotionen. Doch irgendwann kommt der Moment, an dem selbst dieses Sternzeichen vollends verwirrt ist und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Obwohl der Steinbock im Sommer noch eine glasklare Vision vor Augen hatte, wird diese im Herbst immer verschwommener. Welche ist die richtige Entscheidung und welche die falsche? Am besten, einmal ganz tief durchatmen und einen Schritt zur Seite gehen. Mit einem kühlen Kopf kann man die Situation besser beurteilen und das Wirrwarr an Gefühlen langsam ordnen.