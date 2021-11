Die Frage ist aufgeben oder weitermachen? Es gibt Sternzeichen, für die ist ein Rückzieher auf jeden Fall keine Option, denn sie stellen sich jeder Herausforderung. Dabei ist es egal, ob es sich um Sport, den Job oder die Liebe handelt.

Diese drei Tierkreiszeichen können keiner Herausforderung widerstehen.

Wassermann

Wer dem Wassermann Steine in den Weg legen möchte, wird sich wundern: Denn statt an den Hürden zu scheitern, verwandelt der Wassermann diese zu Chancen und nutzt sie. Der Wassermann liebt es, über sich selbst hinauszuwachsen. Er hat eine enorme Willenskraft, die er auch richtig einzusetzen weiß. Neben seiner Willenskraft ist der Wassermann gleichzeitig sehr organisiert und strukturiert, weshalb er immer den Überblick behält.

Löwe

Den Löwen treibt sein Bedürfnis ein, immer an der Spitze stehen zu wollen. Herausforderung ist der zweite Vorname des Sternzeichens, denn so bekommt der Löwe die nötige Anerkennung, die er braucht. Dafür ist er auch bereit das ein oder andere Risiko einzugehen. Oft geht der Löwe Herausforderungen ohne gezielten Plan an und arbeitet einfach darauf los. Deshalb kann es immer wieder sehr chaotisch mit ihm werden. Doch dieser Nervenkitzel stört den Löwen nicht. Der gibt ihm insgeheim den nötigen Adrenalinkick, um eine Aufgabe besonders erfolgreich zu meistern.

Zwillinge

Zwillinge sind praktisch furchtlos. Wenn ein Zwilling überzeugt ist, dass eine bestimmte Herausforderung ihn im Leben auf die nächste Stufe katapultiert, zuckt er noch nicht einmal mit der Schulter. Für den Zwilling gibt es nämlich nur eine Richtung und die ist nach vorne. Viele bewundern das Sternzeichen für seinen Mut. Manchmal führt sein Mut aber dazu, dass der Zwilling sich und seine Fähigkeiten überschätzt. Deshalb würde es ihm nicht schaden, hin und wieder doch noch einmal durchzuatmen und sich Projekte und Herausforderungen noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen.