Dass Paris Hilton keine halben Sachen macht, wissen wir inzwischen schon alle. Jetzt veröffentlichte die 40-Jährige ihre Hochzeitsgeschenkliste und die enthält einige skurrile und kostspielige Sachen.

Wenn man dem Datum auf der Geschenkliste Glauben schenken darf, dann heiratet das It-Girl ihren Carter Reum am 11. November.

Das steht auf der Hochzeits-Wunschliste von Paris Hilton

Dass Paris Hilton auf extravagant und überschwänglich steht, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Elf Hochzeitskleider, eine Realityshow zu den Hochzeitsvorbereitungen und eine dreitägige Hochzeitsfeier sind der beste Beweis dafür. Ihre Fans lässt sie nur zu gern an ihrer Vorfreude auf ihre Hochzeit teilhaben, indem sie zum Beispiel ihren Junggesellinnenabschied in Las Vegas in jedem Detail auf Instagram festhält. Schon langsam rückt die Hochzeit immer näher. Rechtzeitig für die Gäste hat das It-Girl jetzt ihre Hochzeitsgeschenkliste bei GEARYS Beverly Hills veröffentlicht. Und lasst euch eins gesagt sein: Die hat es richtig in sich. Die Liste strotzt nur so vor Luxusschmuck, Luxus-Essgeschirr, Luxus-Uhren und Luxus-Tafelgeschirr. Ja, das klingt ganz nach Paris.

Ab dem 11. November könnt ihr Paris Hochzeitsvorbereitungen in der Realityshow mitverfolgen. Wir sind schon gespannt, wie viel wir zu sehen bekommen werden. Der Trailer auf ihrem Insta-Kanal verspricht zumindest einige Insights.

Der Preis spielt keine Rolle

Für die Geschenke müssen die Gäste wohl ziemlich tief in die Geldbörse greifen. Die Liste enthält nämlich so einige Dinge, die das Budget jedes Normalos sofort sprengen würden. Darauf strotzt es nur so vor kostspieligen Deko-Artikeln. Knapp 2.700 Euro für einen kleinen 18x13cm Buccelati Bilderrahmen, eine fast 4.000 Euro teure Windhund-Skulptur oder 850 Euro für einen Löffel zum Servieren von Salat sind ja nicht zu viel verlangt, oder? 😄 Die gesamte Geschenkliste hat einen Wert von 60.000 Euro. Luxus ist nun mal Paris zweiter Name.

Die Liste ist übrigens öffentlich für alle zugänglich – also jeder der will, kann Paris und ihrem Verlobten ein Geschenk kaufen!