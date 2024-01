Mit „Die Bachelors“ bekommt das Rosenkavalier-Format einen neuen Twist: Denn dieses Jahr gibt es gleich zwei Männer, die nach der großen Liebe suchen.

Auf Drama müssen wir da nicht lange warten.

Die Bachelors: Blind-Dates statt große Nacht der Rosen

Die schönste Zeit des Jahres hat begonnen. Nein, wir sprechen nicht von irgendwelchen „New Year, New Me“-Klischees. Wir zelebrieren zu Jahresbeginn lieber die inoffizielle Trash-TV-Season. Und die läuten wir gleich mit der ersten Folge von „Die Bachelors“ ein.

In diesem Jahr bekommt das Rosenkavalier-Format nämlich ein Upgrade. Statt einem Bachelor, der die große Liebe sucht (und vielleicht auch ein bisschen Fame bekommt) gibt es in diesem Jahr zwei: Sebastian und Dennis. Sebastian nutzt sein Kennenlernvideo erst mal für ein bisschen Airfryer-Promo; Dennis bevorzugt Aufnahmen von sich oben ohne oder in diversen Sport-Posen. Mehr braucht man über die beiden eigentlich nicht wissen.

Nach Die Geissens, Die Wollnys und Die Reimanns jetzt Die Bachelors. #bachelor #bachelors — Dean A. Vier 🪝 (@Deanavier) January 17, 2024

Aber bevor die beiden einander kennenlernen, lernen sie (und wir alle) erstmal die 30 Kandidatinnen kennen, die ebenfalls auf der Suche nach der großen Liebe sind. Denn in diesem Jahr gibt es keine klassische erste Nacht der Rosen, sondern erstmal eine Vorauswahl in Form von Blind Dates. Jeder Bachelor darf bei Dates mit jeweils 15 Frauen elf Rosen vergeben – und die Damen damit auf die Bachelor-Reise nach Kapstadt mitnehmen.

Wie, was???

Keine Limousine? Kein Stolpern auf dem Teppich? Kein nervöses Stammeln und linkische Umarmung?



Das war immer das Beste am #bachelor pic.twitter.com/URw7fJcyvl — Bin dabei 💪 (@ZweitNickTrash) January 17, 2024

Ich fänds ja am Witzigsten, wenn die beiden Bachelors dann anbandeln würde 🌚 #bachelor — Tim (@KoenigTull) January 17, 2024

Und an dieser Stelle müssen wir uns wie in jedem Jahr erstmal entschuldigen: nein, wir haben uns die Namen der 30 Frauen nicht gemerkt. Denn ganz ehrlich: die Dates ähneln sich doch zu sehr. Fast alle lieben Sport, wirklich alle sind top gestylt und haben kaum konkrete Fragen an den jeweiligen Bachelor („Hast du schon einmal einen Reifen gewechselt?“ zählt für uns leider nicht als ernsthafte Frage!)

Mit Brautkleid oder in Unterwäsche zur ersten Rose

Ein paar Highlights sind uns aber dennoch im Gedächtnis geblieben. Bei einem ersten Date gleich mal die Tarot Karten rauszuholen feiern wir ja immer noch; auch wenn es dafür keine Rose von Dennis gab. Beim ersten Date gleich das Brautkleid auszusuchen scheint aber durchaus zu klappen; das notieren wir uns gleich mal fürs nächste Tinder-Date! Und in Unterwäsche malen hatten wir bisher auch noch nicht auf unserer Date-Bucket-List.

Nach den Dates mit den Damen kommt dann endlich der Moment, auf den wir gewartet haben: die beiden Bachelors lernen sich kennen. Ganz ehrlich: das ist um einiges aufregender als die Blind Dates, vor allem, weil Sebastian den Moment fast romantischer beschreibt als alles andere (gemeinsam will der „das Abenteuer unseres Lebens“ haben – irgendwie süß). Dennis betont nach dem ersten Treffen währenddessen: „Den hast du im Sack.“ Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.

Also wir hatten schon Dates beim Bachelor bei denen weniger Funken geflogen sind#Bachelors #Bachelor — hab1meinung 🇺🇦 (@hab1meinung) January 17, 2024

Und nachdem diese Bromance ihren Anfang genommen hat, wird es auch Zeit, dass die Kandidatinnen in das Bachelor-Duo eingeweiht werden. In Kapstadt erfahren sie nämlich: nicht alle Frauen haben auch den gleichen Mann gedatet. Oh Schreck! Sagen wir einmal so: für die Reaktionen bekommen die Damen zwar bestimmt keinen Oscar, witzig anzusehen war es aber dennoch. Denn jetzt realisieren die Frauen: ein Teamwechsel ist durchaus möglich. Sollten sie also genug von einem Bachelor haben, gibt es immer noch die Chance auf einen zweiten.

Eine Kandidatin schockt bei der Cocktail-Nacht aber noch mehr als die beiden Bachelors: Mina, die kurz nach ihrer Ankunft gleich wieder gehen will. Sie erklärt Sebastian: „Ich kann hier nicht so tun, als ob ich um das Herz eines anderen Mannes kämpfe, wenn mein Herz halt einem anderen gehört.“ Ihr Ex sei immer noch relevant, also geht es wieder heim. Besonders bitter: Sebastian betonte im Interview kurz zuvor noch, dass Mina zu seinen Favoritinnen zählt. Autsch!

Bewirbt sich beim #Bachelors, macht ein Date mit, nimmt einen kurzen Urlaub nach Südafrika mit und geht in der ersten Folge, weil sie an ihrem Ex hängt.



Absolutes Vorbild 😂 — TrashKTiix (@TrashKTiixx) January 17, 2024

Die Bachelors: Gelbe statt rote Rosen

Auf alle anderen, die bleiben wollen, wartet die erste Nacht der Rosen. Aber auch hier gilt: Bei „Die Bachelors“ ist alles anders als bisher. Deshalb gibt es einen kleinen Twist. Die Rosen sind nämlich nicht rot. Jeder Bachelor bekommt stattdessen an diesem Abend eine gelbe! Diese lädt nicht nur in die nächste Runde ein, sondern auch zu einem Einzeldate. Sebastian gibt seine Leonie, der Brautstylistin, die beim ersten Date gleich Brautkleider anprobierte. Dennis entscheidet sich für Content Creatorin Rebecca. Mal sehen, ob mit diesen Entscheidungen auch schon erste Tendenzen für die finale Rose erkennbar werden.

„Die Bachelors“ ist seit 17. Januar 2024 immer am Mittwoch, um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen – auf RTL+ sind alle zehn Folgen der Staffel jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung verfügbar.